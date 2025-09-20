Slušaj vest

Kupovina nekretnine jedna je od najvažnijih životnih odluka. Mnogi ovo pitanje reše tako što podignu kredite, a onda naiđu na problem jer se u oglasima često vidi da prodavci stanova ili kuća traže isključivo "keš kupce" — ali, iza ovakve napomene se zapravo krije veoma važna informacija za sve one koji planiraju da kupe nekretninu, bilo da je plaćaju uz pomoć kredita ili ne.

- Oni prodavci koji navedu da traže samo 'keš kupce' zapravo prodaju nekretnine koje nisu uknjižene. S obzirom na to da ti stanovi ili kuće nisu uknjiženi oni svakako ni ne mogu da se prodaju onima koji uzmu stambene kredite jer banke insistiraju da svi papiri budu uredni - objasnila je za Euronews Srbija menadžerka jedne beogradske agencije za prodaju nekretnina.

Prema njenim rečima, takve nekretnine mogu da se kupe samo gotovinom, a one sa sobom nose veliki rizik.

- Problem kod kupovine nekretnina koje nisu uknjižene jeste taj što je pitanje kako će posle da se reguliše vlasništvo, odnosno kako će posle novi vlasnik da prevede nepokretnost na svoje ime - rekla je sagovornica.

Dodala je da mali broj prodavaca navede da se traže samo "keš kupci" jer im je hitno potreban novac i nemaju vremena da čekaju da banke odobre zahteve za stambene kredite.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nedovoljan za vlasništvo

Važno je istaći da ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nije dovoljan da bi neko postao vlasnik nekretnine. Kupac postaje vlasnik tek upisom u javnu knjigu ili na drugi odgovarajući način određen zakonom.

Kad nekretnina nije uknjižena onda kupac ne može da izvrši upis u katastar nepokretnosti.Katastar nepokretnosti je javni registar u koji se upisuju nekretnine, prava na nepokretnostima, zabeležbe i predbeležbe. Za vođenje katastra nepokretnosti u Republici Srbiji nadležan je Republički geodetski zavod, a javnosti je omogućen javni pristup preko internet sajta.

Porez na stanove u kojima vlasnik ne živi drugačije se obračunava Foto: Sasomange

Tržište nekretnina ostaje stabilno

RGZ indeks cena stanova za Republiku Srbiju u prvom tromesečju 2025. godine iznosi 176,28 što predstavlja rast cena stanova od 5,31 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ovaj umeren porast cena u odnosu na prošlu godinu ukazuju da tržište nekretnina ostaje stabilno i bez velikih fluktuacija.

Cene stanova u "starogradnji" su, na nivou Srbije, porasle za 5,17 odsto dok je "novogradnja", odnosno, kupovina od investitora, imala veći međugodišnji rast koji je iznosio 5,55 odsto.

Kako se navodi u saopštenju, tokom prvog kvartala 2025. broj ugovora kojima su prometovani stanovi iznosio je 11.293 (odnosno, 7,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine), uz ukupnu vrednost od 1,028 milijardi evra (21,8 odsto više nego prošle godine).

Ilustracija Foto: Shutterstock

Upoređivanje sa regionom

Gledano po regionima u Srbiji, u prvom tromesečju ove godine svi regioni su zabeležili godišnji rast u broju prodaja i vrednosti prometa na tržištu stanova. Najveći rast prodaje stanova od 41,4 odsto ostvario je region Južne i Istočne Srbije sa rastom vrednosti prometa od 87,8 odsto u prvom kvartalu 2025. godine. U Vojvodini broj prodaja stanova porastao za 10,9 odsto, a vrednost kupoprodaja je veća za 34,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Region grada Beograda takođe beleži rast, sa povećanjem prodaje stanova od 0,3 odsto i vrednosti kupoprodaja za 10,3 odsto. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije zabeleženo je smanjenje prodaje stanova od 0,4 odsto, dok je vrednost kupoprodaja porasla za 22,9 odsto.