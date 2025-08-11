Cene kvadrata u Beogradu u proseku se kreću između 2.500 i 3.000 evra

To tvrdi agent za nekretnine Milić Đoković i navodi da su cene kvadrata na periferiji grada između 1.000 i 1.500 evra, dok na ekskluzivnim lokacijama dostižu i do 12.000 evra po kvadratu.

Đoković je rekao da su u potražnji i stanovi od 50 do 60 kvadrata koji koštaju između 150.000 i 180.000 evra.

– Sad su najtraženiji stanovi za mlade, to su, ako pričamo o Beogradu, stanovi od oko 30-40 kvadrata koji su oko 100.000 evra. Inače, prosečna cena kvadrata je između 2.500 i 3.000 evra u širem gradskom jezgru – rekao je Đoković.

Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti, zauzima prodaja stanova Foto: Shutterstock

Ponuda diktira cene

Ukazao je da cene nekretnina u Beogradu diktira, pre svega, ponuda i ukazao da će, sve dok je god ponuda veća od potražnje, cene kvadrata rasti.

– To je tendencija, a druga stvar je manjak građevinskih dozvola u ovoj, odnosno, prošloj godini prema izveštaju RGZ-a. Inače, potražnja je konstantna kada neke robe ima manje nego što tržište traži, tako da dolazi do povećanja cena – kazao je Đoković.

Beograđani kupuju za keš?

Komentarišući navode da 60 odsto kupaca isplaćuje stanove u gotovini, Đoković je naveo da je to statistički tačno, ali da to nije “realan keš“, jer je, kako kaže, u Srbiji tržište vezanih transakcija, a da kredit “otvara prvi posao“.

– To, na primer, znači da neko prodaje stan iz kredita od 200.000 evra i dalje kupuje stan od prodavca koji onda kupuje sledeći stan i tako dalje… Znači, četiri transakcije se otvaraju sa jednim kreditom, tako da to nije realan keš – naveo je Đoković.

Cena nekretnina Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, uvek je pravo vreme za kupovinu nekretnine, a kada padne cena nekretnina, raste cena kredita.

Da li će cene nekretnina pasti?

– Ako padne cena nekretnina, pada i kupovna moć i vrednost plata. Drugo, onda skače cena kredita, tako da ‘ne mogu dva dobra’. Kad su jeftini krediti, skupi su stanovi, kad su skupi krediti, jeftini su stanovi. Sad je nešto između – relativno jeftini krediti i relativno skupi stanovi. Konstantan rast cena će se nastaviti, vreme za kupovinu stana je kad god je to moguće, a to je sad – rekao je Đoković.

Govoreći o garažnim mestima, koja u Beogradu koštaju i do 66.000 evra, Đoković je rekao da će cene garaža da rastu, a da prestonica, kao i većina gradova u Srbiji, ima problem sa garažnim i parking mestima.

garaža Foto: Shutterstock

Onima koji nemaju dovoljno novca da kupe stan, a žele da investiraju novac koji imaju, savetuje da kupe garažu, odnosno garažno mesto, ističući da je “garažni biznis“ veoma isplativ.

“Tu nema nikakvog održavanja, ne može da pukne bojler, da podstanar odnese televizor, a povraćaj novca je jako dobar“, rekao je Đoković.