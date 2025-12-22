Slušaj vest

Ako se uloži 100.000 evra, a iz tog ulaganja nastane stan koji se potom proda za 150.000 evra, dobit se deli ravnopravno, pa investitor dobija ukupno 125.000 evra, odnosno vraćen početni kapital i ostvarenu zaradu.

Svi koji žele da zaštite svoj novac od inflacije i istovremeno ga aktivno angažuju, tako da "radi za njih“, imaju mogućnost ulaganja kroz model investicione kupovine pod nazivom "Investiram na kvadrat". Ovaj koncept podrazumeva zajedničko, udruženo investiranje u izgradnju nekretnina, što je praksa koja već godinama uspešno funkcioniše u svetu, a poslednjih godina sve je prisutnija i na domaćem tržištu.

Autor projekta, Dušan Uzelac, ističe da je osnovna ideja vrlo jednostavna, više investitora udružuje kapital za izgradnju stambenog objekta, a po završetku projekta ostvaruje se profit, bilo kroz prodaju stanova ili kroz fizičku podelu nekretnina.

- Osnovna jedinica u ovom modelu je investicioni kvadrat. Na primer, zgrada površine 2.000 kvadrata zahteva najmanje 2.000 investitora koji kupuju po jedan kvadrat. Upravo takav scenario se i dogodio, prošle godine je za samo sedam minuta prikupljeno 3,5 miliona evra. Projekat se trenutno nalazi u fazi projektovanja i izgradnje - rekao je Uzelac u izjavi za TV Prva.

Dodatni korak u razvoju ovog koncepta predstavlja model investicionog stana ili garaže, gde se ne ulaže po kvadratu, već po stanu ili garažnom mestu. Tako, na primer, ulaganje od 100.000 evra može rezultirati stanom koji na tržištu dostiže vrednost od 150.000 evra.

- Svako investiranje nosi određeni rizik. U toj oblasti koriste se pojmovi poput obezbeđenja, jer je u pitanju biznis proizvodnje. Zbog toga smo se opredelili za nekretnine. Investitor može izaći iz projekta kao vlasnik nekretnine ili kao neko ko je ostvario novčanu dobit. U ovom modelu smo partneri, na istoj strani, neko ulaže kapital, neko ima fabriku koja proizvodi, i susrećemo se na pola puta. Cena nekretnine se formira između proizvodne i tržišne cene, pa tako nešto što na tržištu vredi 3.100 evra po kvadratu, investitor može dobiti za 2.750 evra.

Iako svako ulaganje podrazumeva izvesnu dozu neizvesnosti, u ovom modelu ona je svedena na minimum jer je reč o realnom sektoru, izgradnji nekretnina.

Uzelac navodi da je nedavno predstavljen projekat koji se gradi na Zvezdari, planiran za isplatu do 1. aprila 2028. godine. Sva neophodna dokumentacija je već obezbeđena, a ugovori će se potpisivati tek kada se okupi dovoljan broj investitora kako bi projekat bio u potpunosti izvodljiv.

- Sistem je postavljen tako da postoje i finansijske i vremenske rezerve, kako bi realizacija tekla bez zastoja. Ipak, ne može se sprečiti da nekome u određenom trenutku zatreba novac, ali se istovremeno mora obezbediti stabilnost projekta. Zbog toga postoje različite opcije izlaska, prva je povraćaj nominalnog iznosa, zatim monetizacija ulaganja na tržištu ukoliko je izgradnja već započeta, kao i mogućnost ustupanja ugovora drugom investitoru.

Autor projekta objašnjava da se i kod prodaje nekretnine primenjuje isti princip raspodele dobiti u odnosu 50:50. Tako, ukoliko ulaganje od 100.000 evra rezultira stanom koji se proda za 150.000 evra, investitor ostvaruje ukupno 125.000 evra, povraćaj uloženog novca uz pripadajuću zaradu.