Bangladeš je 120. zemlja koja je potvrdila učešće na manifestaciji Expo 2027 u Beogradu, čime je Srbija postala zemlja sa najvećim brojem učesnika na toj specijalizovanoj međunarodnoj izložbi.

Kakva je situacija i šta kažu iz organizacije, kao i kako napreduje gradilište, za Kurir televiziju je otkrio Dušan Borovčanin, EXPO 2027.

Kako napreduju radovi na Expo 2027? Izvor: Kurir televizija

- Ovo je apsolutni rekord kada su u pitanju specijalizovane izložbe koje imaju istoriju od 100 godina. Mi smo ovaj cilj od 120 država podesili za kraj, odnosno za 2027. godinu, a mi smo sada na polovini 2025. godine. Mislimo da će broj na kraju biti možda i veći od 130 zemalja - kaže Borovčanin.

Izložba u Osaki takođe je beležila veliku posećenost i oborila je rekorde, a Borovčanin kaže da je svakoj državi učesnici na svakoj izložbi pružena prilika da pokaže svetu i pošalje poruku o sebi.

- U Osaki su imali 18 miliona posetioca od čega je njih 700 hiljada posetilo srpski paviljon, to su verovatno ljudi koji nikada nisu bili u Srbiji a naučili su nešto o našoj zemlji - kaže Borovčanin.

Borovčanin kaže da sada sve ide po planu, početkom sledeće godine će se održati još jedan sastanak međunarodnih učesnika, a pre par dana je potpisan i međunarodni sporazum sa Međunarodnim biroom za izložbe.

- Nastavljaju se svi pripremni radovi, kako na izgradnji, tako i operativno - kaže Borovčanin.

