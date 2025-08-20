Slušaj vest

Od projektovanja i menadžmenta, preko implementacije i nadzora do izvođenja radova, a svi oni vredno rade s ciljem da sve što se izgradi dobije novu namenu i ostane trajno nasleđe prve međunarodne izložbe na Zapadnom Balkanu“,

izjavio je Danilo Dangubić, glavni arhitekta Ekspo 2027 Beograd.

Prema rečima Dangubića, njima u radu, na konstrukciji i planovima održivosti, pomažu arhitektonski biroi iz Nemačke, dok u oblasti pejzažne arhitekture imaju saradnju sa brojnim firmama iz Ciriha, sa velikim iskustvom iz prethodnih međunarodnih izložbi.

Dangubić je istakao da Ekspo još od prvog održavanja 1851. godine u svojoj osnovi ima ideju da iza sebe gradu i zemlji domaćinu ostavi nasleđe i da će ono, nakon Ekspo 2027, biti 100 odsto iskorišćeno.

Danilo Dangubić, glavni arhitekta Ekspo 2027 Beograd Foto: EXPO 2027

„Nakon što se ’spusti zavesa’ na Ekspo 2027, oblast međunarodnih učesnika postaće novi Beogradski sajam, koji će zapravo biti mnogo više od sajma. U halama u kojima će se održati specijalizovana izložba mogu se, primera radi, organizovati i teniski turniri iz ATP Masters 1000 serije i sada zamislite koliko je to teniskih terena, tribina i svega što prati jedan vrhunski ATP turnir. Sve je to realnost Beograda nakon 15. avgusta 2027. godine i verujem da će Sajam postati snažna platforma za razne vrste događaja, koja će nastaviti da živi“, rekao je Dangubić i dodao da će Ekspo 2027 biti prilika i za postavljanje najsavremenijih standarda u oblasti izgradnje škola širom

Srbije.

„Paviljoni u oblasti najboljih praksi i korporativnih sadržaja će po završetku izložbe biti rastavljeni, a drvene konstrukcije od kojih su sačinjeni i kakve dosad nisu rađene u našoj zemlji poslužiće za izgradnju šest novih škola i vrtića i 22 fiskulturne sale širom Srbije. I dok to radimo, menjamo standard u izgradnji budućih škola koje će imati visinu plafona pet metara i učionice sa izlazima na dvorište ili park i 43 odsto više kiseonika u prostoriji.

Jemen važi za istorijsku raskrsnicu trgovinskih puteva Foto: Promo

Upravo to je suština Ekspa – da predstavimo nove ideje i postavljamo nove standarde u obrazovanju. Gradeći Ekspo 2027, gradimo škole budućnosti i pokazujemo odgovoran odnos prema mlađoj populaciji i generacijama koje dolaze“, izjavio je Dangubić i naglasio da će srpske firme koje proizvode inovativne drvene konstrukcije nakon Ekspo 2027 imati snažnu referencu u svom portfoliju i mogućnost da otvore novu stranicu u razvoju srpske drvne industrije.

Daske Foto: Shutterstock

Tematska oblast, treći deo master plana Ekspo 2027 Beograd, postaće multifunkcionalni edukativno-umetnički prostor od 54.000 kvadrata kakav do sada nije postojao u Beogradu, niti u ovom delu Evrope.

„Reč je o prostorima koji imaju raspone od 25 metara i više od 6 metara visine, u kojima će razni umetnici moći da prikažu svoje multimedijalne radove, što ranije nije bilo moguće. Drugim rečima, Beograd će, nakon izložbe, dobiti Auditorijum za muzičke

nastupe, Muzej Ekspo 2027, Međunarodni forum igre, Centar kompetencija za inovacije i kreativnost, Nacionalni centar za promociju sporta i fizičke aktivnosti i Centar za muzičko eksperimentisanje“, zaključio je on.

Ekspo 2027 Beograd održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Na Ekspu će učestvovati više od 120 država, međunarodnih organizacija i kompanija iz celog sveta, a očekuje se da će izložba tokom 93

dana trajanja privući više od četiri miliona posetilaca.