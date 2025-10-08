Slušaj vest

Musomeli, grad u centralnoj Siciliji, na jugu Italije, možda je najpoznatiji od gradova širom Italije u kom se kuće prodaju za samo 1 evro. One, naravno, zahtevaju potpunu obnovu, ali projekat takođe uključuje "premijum" kuće, kojima je potrebno manje intervencija i često su potpuno useljive, po ceni od oko 12.000 dolara.

Gradsko veće je stavilo početnu seriju kuća na prodaju 2017. godine, i od tada je prodato oko 450, uključujući 150 kuća od jednog evra, prema rečima Čincije Sorce iz agencije za nekretnine.

Kada većina ljudi čuje za kuće koje se prodaju za jedan evro, reakcija je obično ili radoznalost ili odbacivanje. Kako kuća može koštati manje od šoljice kafe? Koliko je to zapravo loše? I da li neko zaista živi u gradu, ili je to polunapušteno planinsko selo, satima udaljeno od civilizacije?

Mora da postoji neka caka — zar ne?

U slučaju Musomelija — možda jedan od razloga zašto je toliko popularan — odgovor je da se u ovom gradu sa oko 5.000 stanovnika još uvek mnogo toga dešava. Iako nema prodavnica, postoje prodavnice u glavnim ulicama. Postoje lekari, veterinari, mehaničari, supermarketi i sportski objekti. Postoji i bolnica, i privatna medicinska klinika. Postoje restorani, picerije, kafići i barovi.

I postoje redovni događaji, od žive muzike koja preuzima gradske trgove većinu noći tokom leta do bezbrojnih katoličkih procesija, od kojih je najveća 8. septembra. Jasno je da ovo nije grad koji umire.

- Moje očekivanje je bilo da je Musomeli napušten grad u kome se ništa ne dešava i bila sam iznenađena što sam pogrešila - kaže Nemica Barbara Merkl, koja se ovde preselila 2024. godine, kupivši "premijum" kuću koju trenutno renovira.

- Grad je veoma živahan leti, skoro svaki dan ima događaja. Verski festivali, muzički festivali, ples, bendovi uživo. To je bilo veliko iznenađenje.

Oni koji žive ovde — ne žale ni za čim

- Kratko sam živela u Torinu zbog posla, ali sam želela da imam porodicu na jugu, pa kada sam birala između grada i sela, izabrala sam selo. Ne zaglavljujem se u saobraćaju. Idem kući tokom pauze za ručak. Bez vožnje imamo pabove, bioskop, picerije, restorane. Zimi idem u šetnju u 23 sata. To ne bih mogla da uradim u bilo kom drugom gradu - kaže druga stanovnica i dodaje:

- Ako pitam svoju devetnaestogodišnju ćerku: 'Da li da se preselimo u Palermo?', ona ne bi želela. Voli mir Musomelija.

Sticanje novih prijateljstava

Dok je slika Italije u globalnoj mašti slika dramatičnih obala i drevnih gradova prepunih umetničkih remek-dela, oni koji biraju Musomeli traže nešto drugačije.

Razgovarajte sa strancima koji ili žive u Musomeliju ili su kupili kuće u gradu, i svi se fokusiraju na toplinu i dobrodošlicu meštana.

- Ljudi su ti koji me čine da se osećam veoma prijatno i veoma dobrodošlo — zato sam odlučila da ostanem - kaže Merkl.

- Ljudi su bili veoma gostoljubivi i otvoreni. To je mali grad, tako da vas je lako upoznati. Veoma se razlikuje od većih mesta - kaže Tahira Kan iz Singapura, koja je stigla u decembru 2024. godine.

Projekat kuće za 1 evro je podstakao i lokalno stanovništvo — graditelji su oduševljeni, a kupci moraju da se pridruže listama čekanja za najbolje smeštaje — dok su se novi smeštajni objekti i restorani otvorili zahvaljujući projektu.

Broj turista je porastao za 919 odsto od 2016. do 2024. godine.