Na već postojeću carinu od 15 odsto na pastu iz Italije, američka administracija planira da doda još 91,74 odsto, pozivajući se na optužbe za damping protiv italijanskih proizvođača "La Molisana" i "Garofalo", koji su već bili predmet istrage Ministarstva trgovine SAD, piše italijanski list "Sole".

Ovakve istrage američke vlasti sprovode gotovo svake godine, na zahtev domaćih proizvođača paste, ali su dodatne carine do sada retko prelazile dva odsto.

Ovog puta, međutim, za period između 1. jula 2023. i 30. juna 2024. godine, utvrđene su prosečne marže dampinga od gotovo 92 odsto.

Osim La Molisane i Garofala, u izveštaju Ministarstva trgovine SAD navedene su i druge italijanske kompanije, uključujući kompanije Agritalia, Barila i još nekoliko drugih.

Pogađaju sve proizvođače

Nove carine će se odnositi na sve njih, osim delimično na one koje već imaju proizvodnju u SAD, poput Barile, pojašnjava italijanski list.

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da prati slučaj, a ministar poljoprivrede Italije Frančesko Lolobriđida izjavio je da je odluka Sjedinjenih Država "hiperprotekcionistička mera bez ikakvog opravdanja".

Italijanska prehrambena industrija godišnje proizvodi više od četiri miliona tona paste, od čega se čak 60 odsto izvozi, a samo tržište SAD vredi oko 700 miliona dolara godišnje, dok je ukupni godišnji prihod sektora 8,7 milijardi evra.

Unija proizvođača hrane Italije nazvala je najavljene carine "uvredom za proizvod koji simbolizuje italijanski identitet", ocenjujući da je reč o političkoj, a ne tehničkoj odluci.

"Ova odluka Ministarstva trgovine Sjedinjenih Država je najstroža ikada doneta i duboko nas je pogodila i razočarala", naveli su iz Unije.

Skuplji tanjir paste za Amerikance

Italijanska poljoprivredna organizacija "Coldiretti" poručila je da bi carina od 107 odsto "udvostručila cenu tanjira paste za američke potrošače i otvorila vrata lažnim italijanskim proizvodima".

Organizacija je pozvala italijansku vladu i Evropsku uniju da hitno preduzmu mere za zaštitu "proizvoda koji je simbol mediteranske ishrane" i za očuvanje kvaliteta, radnih mesta i ugleda celokupnog agro-prehrambenog sektora Italije.

"Dok Sjedinjene Države napadaju 'Made in Italy', vlada premijerke (Đorđe) Meloni ćuti. Gde su konkretne mere za zaštitu naših kompanija? Potrebna su hitna sredstva, mehanizmi podrške i trgovinska strategija. U suprotnom, cenu će platiti italijanski radnici i porodice", poručila je italijanska opoziciona političarka Silvija Fregolent.