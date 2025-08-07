Slušaj vest

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je da planira da pozove lidere Kine i Indije kako bi razgovarali o zajedničkom odgovoru grupe BRIKS na carine koje im je uveo američki predsednik Donald Tramp, preneo je Rojters.

''Predsednik Tramp želi da prećutno rastavi multilateralizam, u kojem se dogovori stvaraju kolektivno u radu sa institucijama i zameni ih unilateralizmom, gde može da pregovara sa zemljama jedan-na-jedan'', rekao je Lula.

On je ocenio da ''mala latinoamerička zemlja'' ne može da ima nikakvu pregovaračku moć protiv Sjedinjenih Američkih Država.

''Pokušaću da sa liderima (zemalja članica BRIKS-a) razgovaram o tome kako se pojedinačno snalazimo u ovim situacijama, koje implikacije svaka zemlja trpi, kako bismo došli do rešenja. Važno je setiti se da je deset zemalja članica BRIKS-a istovremeno i u grupi G20'', rekao je Lula.

Tramp je ranije danas potpisao izvršnu uredbu kojom se uvodi dodatna carina od 25 odsto na robu iz Indije, čime će carinska stopa ukupno iznositi 50 odsto, navodeći kao razlog to što ta zemlja direktno ili indirektno uvozi naftu iz Rusije.

Uvođenjem novih nameta, Indija se pridružuje Brazilu kao zemlja koja se suočava sa najvišim carinskim stopama, što je stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente iz regiona, poput Vijetnama i Bangladeša.

Prošle sedmice, Tramp je potpisao izvršnu naredbu kojom se uvode dodatne carine od 40 odsto na uvoz iz Brazila, što znači da ukupne carine iznose 50 odsto. Ipak, te carine neće se odnositi na određenu robu, uključujući sok od narandže, pojedine vazduhoplove, celulozu i energetske proizvode.