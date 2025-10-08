Uzgajanje lekovitog bilja može biti veoma unosan posao, posebno ako se odlučite za valerijanu, jer se navodi da uzgajivači mogu ostvariti značajnu zaradu, s obzirom na to da se kilogram ove biljke prodaje po ceni od oko 2.500 dinara.

Iako ne zahtevaju velika ulaganja, lekovite biljke sve češće zauzimaju značajno mesto u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Zahvaljujući rastućoj potražnji na domaćem i stranom tržištu, uzgoj ovih kultura postaje atraktivna prilika za diversifikaciju prihoda i održivu proizvodnju, posebno na manjim gazdinstvima.

Među njima se posebno izdvaja valerijana, koju je preporučljivo gajiti u brdsko-planinskim predelima. Ipak, nije neophodno da se sadi na velikim površinama – uspeva i na manjim parcelama.

Kako uzgajati valerijanu?

Nebojša Stanojević, koja se bavi proizvodnjom i preradom lekovitog bilja i predsednik Udruženja Dr Jovan Tucakov iz Sokobanje, rekao je za Bizportal da je još pre oko 20 godina kupio sadni materijal za ovu biljku.

- Preporučljivo je rastresito zemljište, pored reka, najviše joj odgovara takvo zemljište kako bi lakše razvila koren. Postoji i divlja, ali u prirodi razvija mali koren. Sadi se u jesen, ostaje da prezimi, u proleće kreće i do sledeće jeseni formira koren. Savetujem da se prvo sadi na manjim površinama, na primer, na 10 ari, ne više od 20 - objasnio je on.

Valerijana Foto: Profimedia

Cena, ulaganje i zarada

Dodaje da je valerijanu sadio na površini od 10 ari, pored reke, i da je dobio 750 kilograma suve biljke.

- Jedini problem je bio što nismo imali sušare, pa smo morali da idemo u Prokuplje da je sušimo i vraćali je nazad i tako sve do prodaje – ima dosta posla oko nje. Mora dobro da se zaliva, okopava, i da se redovno bude na njivi. Preporučujem da svako ko želi da uzgaja ovu biljku da je ne sadi na više od 20 ari, a kasnije može na više. Ono što je najvažnije jeste da pre svega mora da pronađe kupca za to što proizvede - naveo je Stanojević.

Potrebna su značajna ulaganja, ali, kako kaže, ova lekovita biljka je među najskupljima, a donosi i najveću zaradu.

- Ukoliko kupujete, kilogram ove biljke košta oko 2.500 dinara. Kada je reč o uzgoju biljaka, ovo je naisplativiji posao i od nje može da se zaradi pravo bogatstvo. Ja sam sagradio pola kuće od uzgoja valerijane. Ova biljka je u Srbiji itekako tražena - kazao je on.

Govoreći o njenim svojstvima, objašnjava da se koristi u medicinskoj praksi u obliku galenskih lekova, u farmaceutskoj industriji, od nje se prave čajevi (za smirenje i lakši san), kao i u kozmetičarske svrhe.