Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručila je danas sa premijerom Srbije prof. dr Đurom Macutom rešenja o dodeli subvencija porodičnim kompanijama i mladima za 2025. godinu u "Ložionici".

Ministarka je istakla da je ovo važan dan za sve nas jer predstavlja još jedan dokaz da odlučno koračamo na putu daljeg ekonomskog razvoja i napretka naše države.

-Da podržavamo i jačamo one koje smatramo okosnicom njenog razvoj, a to su mali privrednici, porodične kompanije i mladi koji tek ulaze u preduzetničke vode. Važno je da istaknem da smo, posle više meseci blokada i neodgovornog ponašanja pojedinaca koji su naneli ogromnu štetu u raznim sferama društva, nikad odlučnije okrenuti daljem razvoju naše privrede i uvećanju stope rasta, da nastavljamo putem jedine dobre politike za našu zemlju, putem koji je trasirao naš predsednik Aleksandar Vučić. Zahvaljujući njemu imamo uspostavljenu punu stabilnost i mir, koji su preduslovi intenzivnog i kontinuiranog rasta koji naša Srbija nastavlja! Zahvaljujući vama, dragi privrednici, vlasnici malih i porodičnih preduzeća, zajedno jačamo našu ekonomiju i činimo je zdravijom. I zato mi je velika čast što danas predstavljamo vredne i borbene ljude, koji razvijaju svoje biznise ili ih tek počinju, a koji će na najbolji mogući način koristiti pomoć i podršku od svoje države- navela je Mesarović.

Kako je naglasila, porodična preduzeća predstavljaju kičmu naše privrede.

-Ona ne samo što stvaraju nova radna mesta i okosnica su za lokalni razvoj, već u sebi nose tradiciju, odgovornost i vrednosti koje se prenose sa generacije na generaciju. Upravo zbog toga, njihov opstanak i razvoj predstavljaju jedan od naših prioriteta. Ministarstvo privrede je prepoznalo značaj porodičnih kompanija kao oslonca stabilnosti i inovativnosti srpske ekonomije. Zato smo tokom 2025. godine, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, realizovali dva programa podrške — Program finansijske podrške porodičnim preduzećima i preduzetnicima, i Program kreditne podrške porodičnim kompanijama- reči su potpredsednice Vlade.

Kroz Program finansijske podrške, Ministarstvo privrede je izdvojilo 400 miliona dinara bespovratnih sredstava.

- Privrednici su dobili mogućnost da, pod povoljnim uslovima, ulažu u novu opremu, vozila, energetsku efikasnost, kupovinu ili adaptaciju proizvodnih i poslovnih objekata. Pojedinačni privrednik mogao je da dobije do 2 miliona dinara bespovratnih sredstava, što je za mnoga porodična preduzeća predstavljalo ključni korak u modernizaciji poslovanja. Pored toga, kroz Program kreditne podrške Fonda za razvoj, obezbeđeno je dodatnih 500 miliona dinara povoljnih kredita za nabavku opreme, vozila, rekonstrukciju objekata i obrtna sredstva. Privrednici su mogli da ostvare kredite u iznosu do 5 miliona dinara, sa kamatnom stopom od svega 2,5% godišnje, rokom otplate do pet godina i grejs periodom od 12 meseci- kazala je.

Na ovaj način, država je obezbedila da što veći broj porodičnih kompanija dobije podršku bilo u vidu bespovratnih, bilo u vidu povoljnih kreditnih sredstava.

-Da radimo pravu stvar, potvrđuje veliko interesovanje za ove programe. Prijavilo se više od 300 porodičnih kompanija, od Beograda, Novog Sada, Kraljeva i Niša, pa sve do Vranja, Bajine Bašte, Arilja, Jagodine i Leskovca. To nam pokazuje da je podrška ravnomerno raspoređena i da su i kompanije iz manjih i iz većih sredina prepoznale ovaj poziv kao priliku da unaprede svoje poslovanje. Do sada je podržano više od 150 porodičnih kompanija, a danas imamo čast da uručujemo sredstva još jednoj, poslednjoj grupi od 25 dobitnika — preduzetnicima i kompanijama koje su svojim radom, odgovornošću i porodičnim vrednostima zaslužile pomoć države. Početkom ove godine na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, a u odnosu na njegovu potpunu posvećenost politici usmerenoj ka mladima, pokrenuli smo i program finansijske podrške mladima od 20 do 35 godina koji su tek zakoračili u svet biznisa, sa ciljem da im se pruži šansa, podrška kako bi njihove ideje postale stvarnost. I upravo to se dogodilo- dodala je ministarka.

Mesarović je podsetila da je sredstvima u iznosu od jedne milijarde dinara, uz izuzetno povoljne uslove, nisku kamatnu stopu od svega 1,5 % na godišnjem nivou i dužim rokom otplate uz grejs period, program je pružio mladim ljudima ono što je najpotrebnije na početku – podršku da ne kreću sami, te da imaju državu uz sebe.