Slušaj vest

U prisustvu potpredsednice Vlade i ministarke privrede Adrijane Mesarović, ministra informisanja i telekomunikacija Borisa Bratine, direktora Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihaila Jovanovića, gradonačelnika Kraljeva dr Predraga Terzića i rukovodstva JP „Pošta Srbije“, danas je u Kraljevu svečano pušten u rad obnovljen i modernizovan Regionalni poštansko-logistički centar (RPLC).

RPLC Kraljevo je peti centar u Srbiji u kom je uveden robotizovani sistem za automatsko sortiranje pošiljaka, nakon Niša, Novog Sada, Kragujevca i Beograda. Novi sistem sa 42 robota, kapaciteta 2.500 pošiljaka na sat, obezbeđuje bržu, pouzdaniju i precizniju obradu, kraće rokove isporuke i bolje uslove rada zaposlenih.

Vršilac dužnosti direktora JP „Pošta Srbije“ Zoran Anđelković istakao je da novi sistem predstavlja značajan korak ka ubrzanju i pouzdanijoj preradi pošiljaka, te da doprinosi boljim uslovima rada zaposlenih i smanjenju rutinskih, manuelnih poslova.

„Strateški cilj Pošte Srbije bio je da sve velike logističke centre opremi robotima i da nove tehnologije i veštačka inteligencija postanu sastavni deo poslovnih procesa. Danas je dan kada jedan objekat počinje da živi i puštanjem u rad ovog centra zaokružujemo proces robotizacije u svim velikim centrima“, naglasio je Anđelković.

1/5 Vidi galeriju Pošta Srbije pustila u rad robotizovani sistem u Regionalnom poštansko-logističkom centru u Kraljevu Foto: Posta Srbije

On je dodao da je današnji dan posebno važan jer se, pored puštanja u rad novog sistema u Kraljevu, na 168 benzinskih stanica Naftne industrije Srbije istovremeno puštaju u rad i paketomati Pošte Srbije, što građanima omogućava preuzimanje pošiljaka na lokacijama dostupnim 24 časa dnevno.

„Do kraja godine očekuje nas još jedan veliki korak, završetak tendera za eDostave, čime ćemo od 1. januara dodatno rasteretiti poštare“, rekao je on.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da puštanje u rad robotizovanog sistema predstavlja veliki korak napred za Srbiju:

„Sa 42 robota koji će omogućiti bržu, efikasniju i pouzdaniju isporuku, Srbija dobija logistički sistem po najvišim evropskim i svetskim standardima. Brza logistika i pouzdan transport temelj su razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednika, start-apova, ali i velikih kompanija. Oni koji stvaraju, proizvode i izvoze, sada će sa više sigurnosti i lakoće moći da plasiraju svoje proizvode, ne samo u Srbiji, već i van njenih granica. Ovo je snažan signal da verujemo u potencijal Kraljeva i njegovih građana i da upravo ovde gradimo budućnost moderne, inovativne Srbije.“

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina podsetio je na dugu tradiciju Pošte Srbije:

„Davne 1840. godine, kada je otvorena prva pošta u Beogradu, započet je put dug 185 godina. Pošta Srbije ima izuzetno važnu ulogu i za građane i za privredu. Zato je naša dužnost, kao resornog ministarstva i Vlade, da uvek budemo uz Poštu, kao pouzdan oslonac njenom rukovodstvu i zaposlenima.“

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihailo Jovanović ocenio je da je današnji događaj ključan za Poštu Srbije, jer je njime zaokružen proces automatizacije i robotizacije u svih pet preradnih centara. On je dodao da Pošta Srbije čini veliki iskorak u oblasti eTrgovine i razvoja logistike kao podrške digitalnoj ekonomiji.

Gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić naglasio je da je ovo veliki i značajan dan za grad:

„Pošta Srbije ostaje najodgovornije preduzeće u zemlji, njeni poštari obilaze i najudaljenija mesta, neka i do 80 kilometara od Kraljeva. U tim krajevima poštar je često jedini gost koji dolazi do kuće, čovek kome se veruje i od koga zavisi svakodnevica.“

Ispred Regionalne radne jedinice „Kraljevo–Čačak“ goste je pozdravio direktor Siniša Luković, koji je izrazio zadovoljstvo zbog modernog i funkcionalnog prostora, površine 2,5 hektara. On je naglasio da je centar sada u potpunosti opremljen za automatizovano sortiranje pošiljaka i razvoj logističkih usluga u skladu sa potrebama tri okruga koje pokriva radna jedinica.

Samo u prvih devet meseci 2025. godine u ovom centru je prerađeno više od 900.000 pošiljaka, čime se RPLC Kraljevo svrstao među najveće centre u sistemu Pošte Srbije, odmah iza Beograda, Niša i Novog Sada.

Zahvaljujući geografskom položaju, razvijenoj infrastrukturi i rastu broja stanovnika regiona, kao i potencijalu za dalju modernizaciju, RPLC Kraljevo predstavlja jedno od strateški najvažnijih logističkih čvorišta u zemlji.

Robotizacija je ključni stub digitalne transformacije logističke mreže, podrška rastu eKomerca i oslonac u pružanju savremenih usluga korisnicima u svakom delu Srbije.