U SRBIJI BI 70.000 LJUDI MOGLO DA OSTANE BEZ POSLA ZBOG OVE NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE: Ova radna mesta su prva na UDARU da nestanu

Čak 70.000 radnih mesta u Srbiji moglo bi da nestane zbog primene najnovijih tehnologija. Veštačka inteligencija (AI) potencijalno može dovesti do značajnog rasta produktivnosti i stvaranja novih poslova, ali postoje i rizici gubitka radnih mesta, stvaranja socio-ekonomskih nejednakosti i osećaja nesigurnosti. U Srbiji se procenjuje da će 70.000 radnih mesta biti izloženo potpunoj automatizaciji od strane AI generativne tehnologije, izračunao je ekonomista Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) Aleksandar Radivojević u radu koji se bavi uticajem AI na domaće tržište rada.

Radivojević ističe da treba imati na umu da će AI, po svemu sudeći, značajno pomoći u obavljanju radnih aktivnosti na nešto manje od 400.000 radnih mesta, što je oko 17 odsto ukupnog broja zaposlenih.

„Uzmimo za primer radno mesto zaposlenog u call centru – ono što AI danas može da uradi, a to je da preuzme poziv, odgovori na pitanje ili prosledi poziv dalje, ukazuje na to da više nema potrebe da ljudi obavljaju takve poslove, jer AI može da ih radi jednako dobro kao i čovek“, objašnjava naš sagovornik.

U poslove koji će, po svemu sudeći, nestati primenom AI, odnosno u zanimanja sa najvećim potencijalom potpune automatizacije od strane AI, spadaju daktilografi i operateri za obradu teksta, službenici turističkih agencija i srodna zanimanja, pisari, službenici za zahteve i reklamacije, službenici u informativnim centrima, bankarski i srodni šalterski službenici i anketari, istaknuto je u radu „Potencijalni uticaj veštačke inteligencije na tržište rada u Srbiji“, koji je objavljen u decembarskom „Kvartalnom monitoru“.

Aleksandar Radivojević skreće pažnju na to da je na globalnom, ali i lokalnom nivou, daleko više žena nego muškaraca zaposleno na poslovima pod visokim rizikom potpune automatizacije. Zato su žene više nego duplo češće od muškaraca u riziku od gubitka poslova pod uticajem automatizacije.

On takođe upozorava da često poistovećujemo tehnologiju AI sa široko dostupnim chatbotovima kojima se i dalje dešava da prave greške, a ističe i da je teško proceniti kojom brzinom će se dalje razvijati tehnologija AI.

„Recimo, prema procenama McKinsey Global Institute iz 2017. godine, prva primena obrade prirodnog jezika od strane AI očekivana je u 2027. godini, odnosno 10 godina nakon izvršenih procena. Primena obrade prirodnog jezika otpočela je već ove godine, odnosno nakon samo šest godina. Prema istoj proceni, već dostignuti nivo kreativnosti tehnologije AI, koji sada ostvaruju platforme kao što su Midjourney i Photoshop Beta, očekivan je u tek u 2030. godini“, ističe Radivojević.

Kao što može da „izbriše“ radna mesta, AI može i da olakša i poboljša obavljanje različitih poslova, a u Srbiji, prema proceni našeg sagovornika, to obuhvata oko 400.000 zaposlenih čija zanimanja neće nestati, ali će se način na koji ih obavljaju značajno promeniti.

Radi se o zanimanjima poput skladištara, rukovodilaca u oblasti nabavke i distribucije, kao i rudarstva, ali i nastavnika strukovnih studija i srednjeg stručnog obrazovanja, arhitekata, dizajnera, muzičara ili lekara – specijalista.

„Postoji, međutim, realna mogućnost da će povećanje produktivnosti koje za takva zanimanja donosi upotreba AI značiti i da će se smanjiti broj radnika na tim pozicijama. Kako će se rešavati pitanje eventualnih ‘viškova’ zaposlenih je zapravo pitanje koliko će kompanije i države biti spremne za primenu AI“, ističe Radivojević.

Na naše pitanje koliko je Srbija spremna da se suoči sa izazovima koje donosi primena AI, naš sagovornik odgovara da u ovoj oblasti praktično sve zemlje kreću „od nule“.

„Ovih dana svedočimo tek prvim koracima u regulaciji AI, i to od strane EU. U suštini, nijedna zemlja nije pripremljena za ono što sledi, i to je na neki način naša prednost. Trebalo bi da pokušamo da budemo spremni da se prilagođavamo promenama, a to podrazumeva edukaciju i razvoj digitalnih veština„, rekao je Radivojević.

„To znači da možemo utvrditi tačno koliko ljudi radi u oblastima na koje će uticati primena AI, i da im pomognemo da se brže i bolje prilagode i ostvare bolje rezultate. Imamo Strategiju razvoja veštačke inteligencije, ali treba definisati Akcioni plan i krenuti sa aktivnostima. Jedino što ne treba raditi je čekati – AI je već tu“, poručio je Radivojević.

