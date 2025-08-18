Slušaj vest

Islamska Republika Iran zvanično je potvrdila učešće na Ekspo 2027 Beograd, prvoj međunarodnoj izložbi na Zapadnom Balkanu, sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, i jedna je od 119 zemalja koje dolaze u Srbiju za dve godine.

Iran i Srbija će u godini kada se održava Ekspo obeležiti 90 godina od uspostavljanja bilateralnih diplomatskih odnosa, koji su tradicionalno dobri. Karakterišu ih redovni kontakti državnih zvaničnika i uzajamna podrška u međunarodnim organizacijama.

Kulturni centar Ambasade Islamske Republike Iran u Beogradu je veoma aktivan i često priređuje pesničke večeri, tribine, izložbe, izdaje časopise i knjige, sprovodi likovne konkurse i redovno organizuje Festival iranskog filma.

Srpsko-iranski odnosi dodatno su učvršćeni početkom ove godine, kada je osnovano Srpsko društvo prijatelja Irana. Takođe, obe zemlje gledaju ka budućnosti kako bi započele novu fazu saradnje u oblasti putovanja, turizma i srodnih događaja. Ekspo 2027 će biti prirodan nastavak ove plodotvorne saradnje.

- Kao pravi srpski domaćini, uvek se obradujemo kada nam posetu najave stari prijatelji, sa kojima decenijama unazad gajimo dobre odnose. Iran je jedan od takvih dugogodišnjih prijatelja i zato smo s oduševljenjem primili vest da će u Beogradu 2027. godine predstaviti svu raskoš svoje čuvene i drevne kulture, koja je oblikovala svet. Njihova interpretacija igre, muzike i sporta sigurno će privući pažnju posetilaca, a naročito će biti oduševljeni poštovaoci iranske kulture u našoj zemlji - izjavio je direktor Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Foto: Beoinfo

Autentične iranske igre ukorenjene su u kulturi, prirodi i društvenim odnosima iranskog naroda, a neke od najpopularnijih su tavla (bekgemon), alak dolak (sa štapovima), haftsang (sa lopticama i kamenjem), vasati (iranska verzija između dve vatre), kao i qāyem bāshak (iranska verzija žmurki). Svaki region u Iranu ima sopstvene kulturne karakteristike, pa tako ova zemlja obiluje raznim plesovima. Azerski, kurdski, turkmenski, lori, gilaki i bandari ples su samo neki od njih, a oni se izvode uz pomoć tonbaka (iranskog bubnja), tara (žičanog instrumenta iz grupe lauta), sorne (duvačkog instrumenta) i dafa (daira).

Najpopularniji sportovi u zemlji su pahlevani i zurhane rituali, drevna borilačka veština, koja je uvrštena na Unesko listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, zatim čovgan (timska igra sa konjima), konjički sport, streličarstvo i rvanje u kome su iranski sportisti najuspešniji.

Verovatno najpoznatiji iranski sportista današnjice je Mehdi Taremi, fudbaler milanskog Intera, finaliste ovogdišnjeg izdanja UEFA Lige šampiona, dok je sinonim iranskog fudbala bio i ostao čuveni Ali Daei, bivši kapiten reprezentacije i jedan od najvećih azijskih fudbalera svih vremena.

Iran je učestvovao na prvoj Svetskoj izložbi u Londonu 1851. godine, dok je član Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) postao 2002. godine. Na Ekspo 2015 u Milanu, Iran je dobio srebrnu nagradu za dizajn paviljona.

Ekspo 2027 Beograd održaće se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine uz učešće više od 120 država, a očekuje se da će izložba tokom 93 dana trajanja manifestacije privući više od četiri miliona posetilaca.