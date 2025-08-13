Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je od austrijskog kancelara Kristijana Štokera dobio u pisanoj formi pismo koje je potpisao kancelar, a kojim se potvrđuje učešće Austrije na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

Vučić je, tokom konferencije za medije sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, kazao da su tokom današnjeg sastanka razgovarali o svim važnim temama i to od bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije do unapređenja saradnje na svim nivoima i u svim oblastima.

Učešće Austrije na Ekspu, kako je rekao Vučić, za Srbiju je od ogromnog značaja.

Vučić je naveo da su danas potpisali i sporazum koji govori o velikom broju različitih oblasti u kojima Srbija i Austrija mogu da unaprede svoju saradnju.

"Austrija je veoma važna zemlja za Srbiju. Ona je treći investitor, nakon Kine i Holandije, a iza su Nemačka, Rusija i svi ostali. Hvala Austriji na tome što je ulagala veliki novac u našu zemlju", kazao je Vučić.

Dodao je da ono gde ima prostora za napredak jeste trgovinska saradnja.

"Naše usluge su na relativno visokom nivou, ali naša trgovinska saradnja od oko milijardu i 783 miliona evra iz 2024. godine, verujemo da može da bude još bolja, još veća i siguran sam da će to doprineti i daljem unapređenju svih ukupnih, posebno političkih odnosa između Beča i Beograda", kazao je Vučić.

