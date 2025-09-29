Slušaj vest

U narednim nedeljama korisnici će dobiti obaveštenje o ovoj opciji i moći će da izaberu da li žele da nastave besplatno da koriste aplikacije uz oglase, ili da plate mesečnu naknadu kako bi ih izbegli. Dok korisnici u Evropskoj uniji plaćaju 5,99 evra mesečno, u Velikoj Britaniji cena će biti znatno niža – od 3,42 evra mesečno.

- Ovo korisnicima u Velikoj Britaniji daje jasnu mogućnost da odluče da li žele da se njihovi podaci koriste za personalizovano oglašavanje, a da pritom i dalje imaju besplatan pristup platformama koje funkcionišu zahvaljujući oglasima – saopštili su iz Mete.

Za razliku od korisnika u EU, Britanci neće imati opciju da im se prikazuju "manje personalizovani" oglasi, što je u Uniji uvedeno nakon pritiska regulatora.

"Pristani ili plati"

Ovaj potez dolazi nakon smernica britanskog regulatora za zaštitu podataka (ICO), koji je ranije ove godine objavio pravila za kompanije koje žele da uvedu model pretplate bez oglasa.

Taj model, poznat kao „pristani ili plati“, omogućava platformama da i dalje zarađuju od korisnika koji odbijaju da budu praćeni putem kolačića i drugih podataka. Sličan sistem već koriste i neki britanski mediji – korisnicima nude da ili prihvate sve kolačiće ili da plate pretplatu.

Meta je navela da će pretplata bez oglasa koštati 3,42 evra mesečno preko veba, dok će na iOS i Android aplikacijama cena biti viša – 4,57 evra, kako bi se pokrile provizije koje naplaćuju Epl i Gugl.

ICO je pozdravio ovu odluku Mete, navodeći da je to "značajna promena u načinu na koji kompanija cilja korisnike personalizovanim oglasima“.

Cena skoro duplo manja nego u EU

Meta je istakla da je cena pretplate u Velikoj Britaniji među najnižima na tržištu, skoro duplo manja nego u EU.

Ranije ove godine kompanija se našla na sudu nakon što je jedna Britanka tužila Mete tvrdeći da je oglasno targetiranje protivno britanskim zakonima o direktnom marketingu.

Iako je u EU Meta bila primorana da spusti cene i ponudi dodatnu opciju sa „manje personalizovanim“ oglasima, ta mogućnost u Velikoj Britaniji neće postojati. Meta je pritom kritikovala evropske regulative, tvrdeći da „kvare korisničko iskustvo“ i da su manje podsticajne za rast i inovacije nego britanski propisi.