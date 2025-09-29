Slušaj vest

Iako mnogi vozači odlažu ovaj servis, stručnjaci upozoravaju da takva praksa može dovesti do ozbiljnih kvarova i skupih popravki.

Kada treba raditi mali servis?

Preporuka je da se mali servis obavlja na svakih 10.000 pređenih kilometara. Međutim, ako se automobil pretežno koristi u gradskoj vožnji, gde motor često radi u kratkim intervalima i konstantno se zagreva i hladi, servis bi trebalo uraditi i ranije.

Velika greška koju prave mnogi vozači jeste da čekaju 15.000 do 20.000 kilometara za zamenu ulja i filtera. Na taj način ulje gubi kvalitet, a motor trpi dodatna opterećenja, što može dovesti do skupih kvarova.

Pored toga, ukoliko automobil vozite u oblastima sa puno prašine, neophodno je češće menjati filtere i proveravati usis vazduha, kako bi se sprečilo ubrzano habanje delova motora.

Koliko košta mali servis?

Cena malog servisa zavisi od više faktora – marke i modela automobila, vrste ulja, kvaliteta delova i izbora servisa.

Delovi za mali servis (ulje + filteri) kreću se od 6.000 dinara pa naviše, u zavisnosti od tipa vozila.

Za jeftinije automobile cena može biti niža, dok za skuplje i luksuzne modele troškovi značajno rastu.

Prosečna cena malog servisa iznosi od 3.500 do 15.000 dinara, u zavisnosti od toga da li je reč o nezavisnom servisu ili ovlašćenom servisu poznatih marki.

Ovlašćeni servisi obično imaju više cene, ali nude i garanciju za ugrađene delove, dok nezavisni servisi mogu biti povoljniji, naročito ako se koriste proverenih brendova delovi. Na šta obratiti pažnju?

Najvažnije je da delovi i ulje budu kvalitetni, jer štednja na ovim stavkama može dovesti do velikih troškova u budućnosti. Sintetička ulja su skuplja, ali pružaju dužu i bolju zaštitu motora.