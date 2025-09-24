OBAVEZNO OVO PROVERITE U AUTU VEĆ DANAS! Može da bude opasnije i od leda, a sprečićete i nepotrebne troškove
Profesionalni vozač Gari Dod, iz kompanije "SCS Chauffeurs", ističe da neadekvatna priprema automobila može dovesti do ozbiljnih posledica i nesreća. On savetuje vozačima da pre početka jeseni izvrše brzu, "dvominutnu" proveru vozila koja im može uštedeti novac i osigurati bezbednu vožnju.
Gari Dod naglašava da mokro lišće na putevima predstavlja podjednako veliku opasnost kao i zaleđene površine.
- Mokro lišće drastično smanjuje prianjanje guma, povećava zaustavni put i čini proklizavanje mnogo verovatnijim, posebno u krivinama i na raskrsnicama - objašnjava Gari.
- Na putevima prekrivenim lišćem, mala pogrešna procena može imati ozbiljne posledice. Tokom jeseni, putevi prekriveni lišćem su jedna od najvećih opasnosti.
Osim opasnosti na putu, opalo lišće može da prouzrokuje i ozbiljna oštećenja na vozilu. Začepljena drenaža oko vetrobranskih stakala može dovesti do korozije i rđe, dok začepljeni ventilacioni sistemi mogu da smanje protok vazduha i oštete motor.
- Nešto tako jednostavno kao što je zaboravljanje da očistite automobil od lišća može na kraju koštati vozače više hiljada evra - upozorava Gari.
Evo ključnih saveta za vozače:
Smanjite brzinu: Puteve prekrivene lišćem tretirajte kao zaleđene površine. Smanjite brzinu i povećajte razmak.
Čistite vozilo: Pre svake vožnje obavezno očistite lišće sa vetrobranskih stakala, retrovizora, brisača i haube.
Birajte parking: Izbegavajte parkiranje ispod drveća, gde se lišće brzo nakuplja.
Nigde bez opreme: Držite rukavice ili malu četku u automobilu za uklanjanje mokrog lišća.
Redovno proveravajte odvode: Proveravajte odvodne kanale oko vozila kako biste sprečili začepljenja.
BiznisKurir/Kamatica