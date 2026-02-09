Slušaj vest

Već smo videli kako cene predmeta poput vinil ploča, analognih kamera i Pokemon kartica vrtoglavo rastu jer ljudi žude za srećnijim uspomenama iz mladosti. Video igre izgledaju kao najnovije blago koje bi vam moglo doneti bogatstvo. Većina nas je odrasla sa nekom vrstom konzole, a one se često povezuju sa nekim srećnim uspomenama, pre moderne ere kada se nerviramo zbog najnovije FIFA-e ili Call of Duty-ja, shvatajući da nismo tako dobri kao što smo nekada bili.

Detinjstvo mnogih ljudi obeležile su igre poput Mario Kart-a, Crash Bandicoot-a i Rayman-a , koje su dominirale dugim putovanjima automobilom ili hladnim večerima provedenim uz Nintendo DS ili PlayStation One. Sigurno mnogi i dalje drže svoje stare uređaje i igre koje skupljaju prašinu na tavanu ili u podrumu, nesvesni njihove potencijalne vrednosti.

Nažalost, čini se da su video igre koje danas najviše vrede uglavnom one objavljene pre nego što su se rodile mlađe generacije, pri čemu određeni klasici dostižu vrtoglave cene na aukcijama. Možda vas ne iznenađuje da ovim tržištem dominira japanska kompanija Nintendo, čije su igre Super Mario posebno popularne.

Foto: Usa-Pyon/Shutterstock

Godine 2021, kutijasti primerak igre Super Mario 64 iz 1996. godine postala je jedna od najskupljih video-igara ikada prodatih, kada je kupac odlučio da potroši čak 1,45 miliona evra na nju. Ostali skupi naslovi uključuju Sonic the Hedgehog iz 1991. godine, koji je prodat za oko 395.000 evra, John Madden Football iz 1990-ih, koji je dostignuo cenu od 440.000 evra, i The Legend of Zelda iz 1987. godine, koji je dostignuo cenu od 800.000 evra.