U Srbiji je tokom prošle godine otkriveno više od 4.500 falsifikovanih novčanica, čija je vrednost veća od 47 miliona dinara.

Bogdan Trumpić iz Narodne banke Srbije govorio je za o tome kako da prepoznate falsifikovanu novčanicu i šta da uradite ako otkrijete da je posedujete.

Najveći broj falsifikovanih novčanica su strane, ali je značajan i broj falsifikovanih dinara.Zapravo, pronađeno je više od 1.800 naših falsifikovanih novčanica. Bogdan Trumpić iz Narodne banke Srbije preporučio je građanima da, radi edukacije, posete sajt Narodne banke Srbije i provere zaštitne elemente novčanica.

Pređite prstom preko novčanice

On je istakao da je najbolji način da razlikujete falsifikate od originala da poznajete zaštitne elemente novca.

- Na sajtu banke možete pronaći uvećane prikaze i detaljne opise svakog zaštitnog elementa. Vodeni žig je nešto na šta treba obratiti pažnju, kod originala ćete osetiti zadebljanje na jagodicama prstiju kada prelazite preko centralnog motiva i natpisa NBS. Kod falsifikata toga nema ili su imitacije prenaglašene. Kažemo da su falsifikati dinara glatki na dodir - objasnio je Trumpić.

Trumpić je dodao da u zaštitne elemente spadaju i kinegram, odnosno hologram, koji se vidi na licu novčanice, sigurnosna nit (metalna traka) koja se kod originala vidi kao neprekidna kada se novčanica usmeri ka izvoru svetlosti, dok je kod falsifikata isprekidana.

Najviše se falsifikuju novčanice od 2.000 dinara

Trumpić je izneo i nekoliko detalja o materijalu od kog se prave novčanice.

- Naš novac je izrađen od stoprocentnog pamučnog papira, što nije slučaj sa falsifikatima. Oni su uglavnom napravljeni od komercijalnog papira - naglasio je Trumpić. Govorio je i o tome koji se apoeni najviše falsifikuju.

- Kada su dinari u pitanju, najviše se falsifikuju apoeni od 2.000 dinara, 1.000 i 500. Oko 80 odsto otkrivenih falsifikata su novčanice od 2.000 dinara - navodi Trumpić.

Kako prepoznati falsifikovane evre

Kada je reč o stranim valutama, sagovornik je ukazao da se najviše falsifikuju novčanice od 50, 100 i 200 evra i da postoje dve serije evronovčanica - A i B.

- Provera je ista, zadebljanje postoji kod originala. Vodeni žig se ne vidi bez usmeravanja ka izvoru svetlosti. Ali kod stranih novčanica dodaju se i drugi elementi, suština je unapređenje - naglasio je on.

Naveo je da treba obratiti pažnju i na optičku varijabilnu boju, koja se retko imitira kod falsifikata.

- Dolazi do promene boje kada pomeramo novčanicu kod falsifikata - rekao je sagovornik.

Kome da se obratite ako sumnjate da imate falsifikovanu novčanicu

Trumpić je naveo da je ključna edukacija i poznavanje zaštitnih elemenata na originalima.

- Neophodno je da se edukujete kako biste izbegli štetu koju biste mogli imati ako neko otkrije falsifikate kod vas - napomenuo je Trumpić.

- Vaša dužnost je da odete u najbližu policijsku stanicu ili poslovnu banku i prijavite sumnju. Oni su dužni da izdaju potvrdu o oduzetom novcu i šalju ga nama na ekspertizu. Mi vam potom dostavljamo izveštaj sa nalazom.

Originale možemo vratiti, a falsifikati ostaju u NBS - ukazao je on. Istakao je da je važno prijaviti ovakve slučajeve jer u suprotnom može doći do policijske istrage ako to ne učinite.

- A možda pokrenu postupak protiv nekoga ko je pokušao da vas prevari - zaključio je Trumpić.