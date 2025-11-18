Slušaj vest

Dok su nekada falsifikovane torbe bile rezervisane za ulične pijace, danas se proizvode u sofisticiranim mrežama koje koriste najmoderniju tehnologiju i direktno pune kase organizovanog kriminala.

Na udaru su gotovo sve svetske marke: od Luj Vitona, Gučija, do Najka i Roleksa. Carinske službe širom sveta zaplenjuju desetine miliona komada godišnje, ali se procenjuje da samo mali deo zaista bude otkriven. Prema zvaničnim podacima američkih vlasti, vrednost robe koja bi na tržištu dostigla cenu od pet milijardi dolara završila je u skladištima carine u samo jednoj godini.

Problem, međutim, nije samo ekonomski. Stručnjaci upozoravaju da se iza centara za proizvodnju falsifikata često nalaze kriminalne grupe koje novac koriste za pranje profita, trgovinu drogom, pa čak i finansiranje ekstremističkih mreža. Kupovina „bezazlene“ kopije tako postaje direktan doprinos globalnom kriminalu objavio je Biznis insajder na Jutjubu.

Foto: Shutterstock

Zdravstveni rizici takođe nisu zanemarljivi. Analize laboratorija u Evropi i SAD-u pokazale su da se u lažnom nakitu i odeći mogu naći opasne koncentracije kadmijuma, olova i nikla, dok patike i garderoba proizvedene u nelegalnim pogonima često sadrže zabranjene hemikalije koje mogu izazvati alergije, iritacije i hronične posledice.

Uprkos rizicima, potražnja raste. Razlog je jednostavan – kupci žele luksuz po pristupačnoj ceni, a internet je otvorio vrata masovnoj prodaji, od društvenih mreža do oglasnih platformi. Istovremeno, proizvođači falsifikata postaju sve bolji, pa je razliku između originala i kopije ponekad moguće otkriti samo laboratorijskim testiranjem.