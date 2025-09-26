Francuski osnivač LVMH Moët Hennessy, Louis Vuitton, rekao je u izjavi da poziv na porez na bogatstvo od dva posto na svu imovinu ima za cilj da uništi liberalnu ekonomiju, jedinu koja radi za dobrobit svih.

Ideja o porezu na bogatstvo postepeno dobija na značaju u Francuskoj zbog političke krize, gde vlada pokušava da progura nepopularna smanjenja budžeta.

Ideju o porezu na bogatstvo od dva posto na bogatstvo vredno preko 100 miliona eura predložio je Gabriel Zucman, profesor ekonomije koji je postao poznato ime u Francuskoj.

Ipak, Arnault smatra kako to ne bi bio dobar potez.

"To bi bila smrtonosna ofanziva na našu ekonomiju. Ja sam svakako najveći pojedinačni poreski obveznik i jedan od najvećih profesionalnih obveznika kroz kompanije koje vodim", rekao je.

Arnaultova neto vrednost imovine iznosi 169 milijardi dolara, uglavnom zbog 48 posto udela u LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Nakon što se pridružio svojoj porodičnoj kompaniji i preusmerio je iz građevinarstva u nekretnine, Arnault je uvećao svoje bogatstvo kupovinom brendova, od draguljara Bulgari i Tiffany & Co, modnih kuća Christian Dior i Celine, do parfema i brenda viskija Glenmorangie.

Dior Foto: Pixabay.com

Porez na bogatstvo mogao bi prikupiti čak 20 milijardi evra. Međutim, drugi ekonomisti tvrde da bi se prikupilo samo pet milijardi evra ako ultrabogati napuste Francusku.

"Ovo svakako nije tehnička ili ekonomska debata, već jasno izražena želja za uništavanjem francuske ekonomije. Ne mogu da verujem da francuske političke snage koje vladaju ili su vladale zemljom u prošlosti mogu dati bilo kakav kredibilitet ovoj smrtonosnoj ofanzivi", zaključio je Arnault.