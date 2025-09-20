Slušaj vest

Predsednik Argentine, Havijer Milei predstavio je juče predlog budžeta za 2026. godinu, kojim želi da obezbedi fiskalnu ravnotežu – temelj svoje politike – uz povećanje sredstava za zdravstvo, obrazovanje i penzije, uz procenjeni rast privrede od pet odsto.

„Nema drugog puta osim fiskalne ravnoteže“, rekao je Milei u nacionalnom obraćanju, uoči zakonodavnih izbora s visokim ulozima, na kojima njegova libertarijanska stranka nastoji da obezbedi dovoljno mesta kako bi sprečila Kongres da poništi njegova veta.

Ključno glasanje dolazi nakon što su lokalni izbori u gusto naseljenoj provinciji Buenos Ajres naneli udarac Mileijevoj stranci, čije su mere štednje uticale na njenu popularnost. Milei je rekao da će predlog budžeta uključivati „pravilo fiskalne stabilnosti“, što znači da ako troškovi premaše očekivanja, budžet mora biti prilagođen kako bi se održala fiskalna ravnoteža.

Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Očekuje se pad inflacije sa 24,5% na 10%

Sledeće godine Argentina bi trebalo da ostvari fiskalni suficit ili, „u najgorem slučaju“, fiskalnu ravnotežu, dodao je Milei. Nacrt budžeta pokazao je da vlada očekuje fiskalni suficit od 1,5% BDP-a naredne godine i finansijski suficit, nakon otplate duga, od 0,3% BDP-a.

Prema dokumentu, treća najveća ekonomija Latinske Amerike trebalo bi naredne godine da ostvari rast BDP-a od oko 5%, nakon rasta od 5,4% u 2025. Vlada takođe predviđa trgovinski deficit od 5,751 milijardu dolara, dok bi lokalna valuta trebalo da dostigne 1.423 pezosa za američki dolar. Očekuje se da će godišnja inflacija usporiti na 10,1% do kraja 2026. sa procenjenih 24,5% do kraja ove godine.

Prioritet na obrazovanju, zdravstvu i penzijama

Milei je rekao da će 85% predloženog budžeta biti namenjeno obrazovanju, zdravstvu i penzijama, uključujući povećanje izdvajanja za zdravstvo od 17%, osam odsto za obrazovanje i pet odsto za penzije, uz inflaciju.

„To znači da je prioritet ove vlade, kao što smo oduvek govorili, ljudski kapital“, dodao je Milei.

Njegova odluka izazvala je proteste u Buenos Ajresu Foto: AP/Gustavo Garello

Vlada Mileija dramatično je smanjila godišnju inflaciju sa trocifrenih nivoa koje je dostizala pre njegovog dolaska na vlast. Međutim, popularnost njegove vlade pogođena je pred ključne izbore korupcionaškim skandalom i posledicama mera štednje za osobe sa invaliditetom i penzionere, što je izazvalo redovne proteste u glavnom gradu Buenos Ajresu.

Lokalni izbori u provinciji Buenos Ajres ranije ovog meseca rezultirali su ubedljivom pobedom opozicionih peronista nad vladajućom strankom.

Milei je rekao da će predlog večeras biti upućen Kongresu.