Ako ste ikada stajali u redu da se slikate sa maskotom na velikom događaju, znate da to nije „samo kostim“, to je uspomena koja ostaje zauvek. Ako niste, sada imate priliku da napravite fotografiju sa maskotama događaja o kojem će se pričati godinama. Jer sutra, u utorak, 10. februara, od 17.30 do 20.00 časova, svetski duh velikih manifestacija stiže pravo u Beograd, u Ekspo 2027 Plejgraund, Halu 5 Beogradskog sajma. Rastko i Milica, zvanične maskote Ekspa 2027, izlaze iz plakata, TV ekrana i objava i dolaze uživo, spremni za druženje, izazove, fotografije, igru i dobru energiju. Ulaz je slobodan, a dobra atmosfera zagarantovana.

Maskote velikih međunarodnih događaja decenijama su među najprepoznatljivijim simbolima svetskih izložbi, sportskih manifestacija i kulturnih spektakala. Od Olimpijskih igara do drugih međunarodnih manifestacija, upravo su one ti likovi uz koje se publika fotografiše, vezuje emocije i stvara uspomene koje traju godinama. Sada publika u Srbiji ima priliku da taj globalni osećaj doživi iz prve ruke, sa Rastkom i Milicom.

Tokom tri sata programa druženja sa Rastkom i Milicom, Ekspo 2027 Plejgraund se pretvara u zonu igre, pokreta, muzike i digitalnih izazova. Posetioce očekuju tematske zone za igru, mini sportski poligoni, pop-ap kvizovi, interaktivne instalacije, foto-kutci i sadržaji za sve generacije, od najmlađih do onih koji samo „dođu na pet minuta, pa ostanu tri sata“.

Poseban deo večeri donosi profesionalni fudbalski fristajler Nemanja Pejić, koji će kroz atraktivne trikove, mini-radionice i izazove pokazati kako sport može da izgleda kao mali spektakl. Publika će imati priliku da učestvuje, nauči nove fore i testira svoje veštine.

Ako tražite plan za utorak popodne, upravo ste ga našli.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na