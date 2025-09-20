Slušaj vest

Iako većinu vremena stoje skriveni u zadnjem delu police, porcelanski predmeti mogu imati značajnu vrednost, a ključ za to se krije na njihovom dnu.

Od Kine do Nemačke

Proizvodnja porcelana ima hiljadugodišnje korene u Kini, gde se pojavio za vreme dinastije Tang (7-10. vek). U to vreme, ništa se nije moglo porediti sa tim delikatnim materijalom koji se lako oblikovao i ukrašavao. Za razliku od teške i krhke evropske keramike, kineski porcelan je bio lagan i izdržljiv.

To se promenilo početkom 18. veka, kada su nemački naučnici Johan Fridrih Betger i Erenfrid Valter fon Cirnhausen otkrili tajnu proizvodnje porcelana. Ubrzo nakon toga, saksonski izborni knez Fridrih Avgust I. osnovao je manufakturu porcelana u Majsenu.

Majsenski porcelan i simbol ukrštenih mačeva

Dok su u Kini porcelan označavali simboli vladajućih dinastija, evropske manufakture su uvele oznake za zaštitu porekla i sprečavanje falsifikovanja. Majsenska manufaktura je ubrzo počela da koristi simbol dva ukrštena mača, čiji se oblik s vremenom menjao, ali je ostao prepoznatljiva oznaka majsenskog porcelana.

Majsenski porcelan obuhvata ne samo šoljice, već i poznate porcelanske figurice i predmete. Česti motivi su mali cvetovi ili scene lova, kao i karakterističan uzorak "luk".

Da li posedujete blago?

Majsenski porcelan je jedan od najvrednijih na svetu, ali je važno proveriti njegovo stanje. Predmeti ne smeju da budu razbijeni, a dekoracije ne smeju biti izbrisane. Najvredniji su kompletni i neoštećeni setovi, koji na aukcijama mogu dostići cene od stotina hiljada evra.

- Kolekcionari i dalje pokazuju veliko interesovanje za sačuvani antikni porcelan - navodi se u tekstu.

Čak i ako na dnu šoljice ne pronađete ukrštene mačeve, i porcelan drugih marki može biti cenjen. U domovima se često mogu naći proizvodi iz fabrika kao što su Dubi, Tun, Loket ili Royal Dux. Ovi predmeti takođe mogu imati značajnu vrednost, posebno ako su u dobrom stanju.