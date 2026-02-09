Slušaj vest

Ostvarenje sna o novom automobilu u Nemačkoj u velikoj meri zavisi od branše u kojoj radite. Nova studija platforme leasingmarkt.de istražila je koliko je mesečnih plata potrebno izdvojiti za pojedine modele, a rezultati pokazuju da su novi automobili za srednju klasu postali gotovo nedostižni.

VW Golf – nekada „narodni auto“, danas luksuz

Iako zamišljen kao automobil za svakodnevnu upotrebu, VW Golf (čija je cena oko 29.400 evra) postao je prevelik zalogaj za niže i srednje dohodovne grupe.

Evo koliko celih neto plata (bez troškova života) moraju da izdvoje pripadnici različitih zanimanja za VW Golf:

Prodavac/ica: 14,9 plata (skoro godinu i po dana rada)

Asistent u nezi starijih: 14 plata

Vaspitač/ica: 11,1 plata

Lekar opšte prakse: 7 plata

Poslanik u Bundestagu: 5,3 plate

Direktor (CEO) DAX kompanije: 0,11 plate (samo tri dana rada!)

Štednja za luksuzne modele Situacija postaje još drastičnija kod kupovine skupljih modela , poput Audija A6 (55.500 evra).

Prodavci moraju da štede čak 28 meseci (više od dve godine), i to pod uslovom da ne potroše ni cent na hranu ili stanarinu.

Vaspitači za isti taj Audi moraju da rade 21 mesec.

Lekari ga „otplaćuju“ za 14 meseci, dok ga političari u Berlinu zarade za 10 meseci.

Dolazi li spas u obliku struje?

Na leto 2026. godine na tržište stiže ID. Polo, koji bi sa cenom od nešto manje od 25.000 evra trebalo da bude najjeftiniji nemački električni automobil. Ipak, studija pokazuje da je čak i taj „povoljan“ iznos ogroman izazov za prosečnog radnika čija neto plata iznosi oko 2.000 evra.