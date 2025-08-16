Čovek godinama štedeo za auto, pa ubrzo ostao bez njega

Pre nekoliko meseci društvene mreže u Japanu preplavile su fotografije potpuno uništenog sportskog modela Ferrari 458 Spider, vrednog 306.000 dolara, u vlasništvu poznatog muzičkog producenta Honkuna iz Tokija.

Priča ovog 33-godišnjaka počela je pre deset godina, kada je krenuo da pažljivo štedi za svoj „automobil iz snova“. Nakon decenije odricanja, Honkun je 16. aprila konačno dobio svoj Ferrari i odmah ga provozao ulicama japanske prestonice.

Tokom vožnje, primetio je beli dim, verujući da dolazi od drugih vozila. Međutim, vatra je iznenada zahvatila automobil. Honkun je pozvao vatrogasce i narednih 20 minuta nemo posmatrao kako njegov novi automobil nestaje u oblaku dima. Nakon intervencije hitne službe, postalo je jasno da od vozila nije ostalo ništa.

Policija je potvrdila da na vozilu nije bilo tragova sudara, a veruje se da je požar izbio u motoru. Razlog nesreće i dalje je nepoznat.

– Potrošio sam 306.000 dolara, a sve što mi je ostalo je ova fotografija. Mislim da sam jedini čovek u Japanu kome se ovo dogodilo – izjavio je Honkun.

Iako razočaran, poručio je da je zahvalan što je živ, jer se uplašio da bi automobil mogao eksplodirati.