Slušaj vest

Iznos podsticaja po grlu po ovom pozivu raspisanom 1. septembra je 20.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Kako je istaknuto, pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.

Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteNekretnineEVO KAKO DA PRIJAVITE OBJEKAT ZA LEGALIZACIJU: Detaljan postupak po koracima i cene na jednom mestu
beogradsko naselje Kaludjerica, foto Zorana Jevtic.jpg
NekretnineUVOĐENJE REDA NA TRŽIŠTU NEKRETNINA! Ovo su benefiti za ljude koji će moći da legalizuju nelegalne objekte
legalizacja+.jpg
InfoBizEVO ŠTA NOVI ZAKON "KONAČNO SVOJ NA SVOME" PODRAZUMEVA! Mirkulovski otkriva koji objekti u Srbiji neće moći da se legalizuju
GetOriginalImageById copy.jpg
Moj biznisNAJSKUPLJA LJUTA PAPRIKA NA SVETU PROIZVODI SE U ŠUMADIJI! Dušan napravio unosan biznis - Cena po kilogramu dostiže vrtoglavih 25.000 dolara!
jutarnji clean.00_35_20_10.Still003.jpg

  BONUS VIDEO:

ŠTA PODRAZUMEVA POMOĆ DRŽAVE SAMOHRANIM MAJKAMA? Nedeljković otkrila: Ovo je od izuzetnog značaja ZA POKRETANJE NOVOG BIZNISA Izvor: Kurir televizija