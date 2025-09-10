NAJSKUPLJA LJUTA PAPRIKA NA SVETU PROIZVODI SE U ŠUMADIJI! Dušan napravio unosan biznis - Cena po kilogramu dostiže vrtoglavih 25.000 dolara!
Kragujevčanin Dušan Tašović na imanju svoje bake po majci već deset godina bavi se proizvodnjom najljućih paprika na svetu. U selu Rašković kod Knića strpljivim radom uspeo je da odgaji više od 20 različitih vrsta. Neke papričice su pravi vatromet u ustima, a neke vrede čitavo malo bogatstvo. Dušan gaji i vrstu koja košta čak 25.000 dolara po kilogramu.
Na imanju se nalazi preko 20 različitih sorti.
- Od blažih, srednje i ekstremno ljutih paprika. Najljuća je Karolina Riper po Ginisu - kaže Tašović.
Dušan i njegova porodica mogli bi da plasiraju daleko veće količine, da nije jednog problema.
- Bilo bi veće proizvodnje, ali nema dovoljno radnika. Mi ne želimo da ovo bude strogo porodični posao. Branje je najmanji problem, mi to radimo vikendom svi zajedno - kaže Svjetlana Tašović, majka.
U Srbiji postoji nekoliko proizvođača ljutih paprika, oni je prerađuju u soseve i začine. Tašovići su za sada jedini u ovoj branši koji vatrene zalogaje proizvode i prerađuju kao takve. Za sada samo pojedine prodavnice i restorani na glasu u Beogradu i Novom Sadu imaju njihove proizvode.
- Bilo je raznih ponuda iz inostranstva, ali trenutno nemamo uslove za izvoz - kaže Dušan Tašović.
Tašovići gaje i najskuplju sortu ljute paprike na svetu. Reč je o Aji čarapiti koja potiče iz Perua i ima izuzetnu aromu, a kilogram ove paprike vredi 25.000 dolara na svetskom tržištu.
