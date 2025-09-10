Slušaj vest

Kragujevčanin Dušan Tašović na imanju svoje bake po majci već deset godina bavi se proizvodnjom najljućih paprika na svetu. U selu Rašković kod Knića strpljivim radom uspeo je da odgaji više od 20 različitih vrsta. Neke papričice su pravi vatromet u ustima, a neke vrede čitavo malo bogatstvo. Dušan gaji i vrstu koja košta čak 25.000 dolara po kilogramu.

Na imanju se nalazi preko 20 različitih sorti.

- Od blažih, srednje i ekstremno ljutih paprika. Najljuća je Karolina Riper po Ginisu - kaže Tašović.

dušan tašović.jpg
Foto: Kurir Televizija

Dušan i njegova porodica mogli bi da plasiraju daleko veće količine, da nije jednog problema.

- Bilo bi veće proizvodnje, ali nema dovoljno radnika. Mi ne želimo da ovo bude strogo porodični posao. Branje je najmanji problem, mi to radimo vikendom svi zajedno - kaže Svjetlana Tašović, majka.

NAJSKUPLJA LJUTA PAPRIKA NA SVETU PROIZVODI SE U ŠUMADIJI! Dušan napravio unosan biznis - Cena po kilogramu dostiže vrtoglavih 25.000 dolara! Izvor: Kurir televizija

U Srbiji postoji nekoliko proizvođača ljutih paprika, oni je prerađuju u soseve i začine. Tašovići su za sada jedini u ovoj branši koji vatrene zalogaje proizvode i prerađuju kao takve. Za sada samo pojedine prodavnice i restorani na glasu u Beogradu i Novom Sadu imaju njihove proizvode.

paprika.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Bilo je raznih ponuda iz inostranstva, ali trenutno nemamo uslove za izvoz - kaže Dušan Tašović.

Tašovići gaje i najskuplju sortu ljute paprike na svetu. Reč je o Aji čarapiti koja potiče iz Perua i ima izuzetnu aromu, a kilogram ove paprike vredi 25.000 dolara na svetskom tržištu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteŽenaKako najbrže da oljuštite papriku: Trikovi zbog kojih kožica sama spada
paprika se tradicionalno peče sa šporetu
DruštvoDok nas jedni deru za 250, drugi prodaju papriku za 100 dinara! Srbi besni zbog cene u marketima, a evo gde je jeftino FOTO
Pečena paprika
BeogradNA PIJACI "VIDIKOVAC“ NAJVEĆA PRODAJA DOMAĆE PAPRIKE: Najpoznatiji proizvođači iz Srbije ponudiće svoje proizvode
Sve sto mi treba je na pijaci.JPG
ŽenaRecept za belolučene paprike: Na ovaj način su ih naše bake spremale
beelolucena-profimedia0120849277.jpg
ORTAČKO DRUŠTVO JEDNAKO I PROPAST? "To je razvod u poslovnom svetu" Većina izgubi sve, ali ne i Danijel: Danas popijemo kafu, ali posao sa njim nikako! Izvor: Kurir televizija