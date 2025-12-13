Slušaj vest

Aldi je jedan od najvećih diskontera u Nemačkoj i godinama utiče na kupovne navike miliona ljudi. Pored niskih cena, često je u fokusu i zbog uslova rada i plata zaposlenih. Najnoviji podaci ponovo ukazuju na jasne razlike između dve sestrinske kompanije, Aldi Süda i Aldi Norda.

Plate u Aldi Südu

Aldi Süd važi za transparentniji deo kompanije i javno objavljuje visinu zarada za sva radna mesta. Minimalna satnica iznosi 15 evra, a uz osnovnu platu radnici dobijaju i božićnicu, regres, regionalne dodatke i penziono osiguranje po kolektivnom ugovoru, navodi Fenix Magazin. Zbog toga se primanja u Aldi Südu ubrajaju među najviše u nemačkoj maloprodaji.

Prodavci, blagajnici i radnici na policama zarađuju između 15 i preko 20 evra po satu, dok menadžeri prodavnica mogu mesečno da dostignu skoro 6.000 evra bruto. I učenici u dualnom obrazovanju primaju iznadprosečne iznose, između 1.250 i 1.500 evra, u zavisnosti od godine školovanja. Zaposleni su te cifre potvrdili i u RTL-ovoj emisiji „Was verdient Deutschland?“.

Plate u Aldi Nordu

Za razliku od Aldi Süda, Aldi Nord retko objavljuje konkretne brojke. Kompanija ističe da nudi „vrhunske plate u branši“, ali bez preciznih podataka. Poznato je samo da je minimalna satnica 14 evra, što je jedan evro manje nego u južnom delu firme.

Realniji uvid daju anonimna iskustva radnika na portalu Kununu. Prema tim podacima, prodavci u Aldi Nordu prosečno godišnje zarade oko 35.500 evra bruto, trgovci oko 36.300, a menadžeri prodavnica oko 58.000 evra. Iako su te plate i dalje iznad proseka u nemačkoj maloprodaji, primetno zaostaju za primanjima u Aldi Südu.

Poređenje sa ostatkom tržišta

U odnosu na druge trgovinske lance u Nemačkoj, obe kompanije nude bolje uslove. Blagajnici u većini drugih lanaca primaju oko 2.400 evra mesečno, a prosečan prodavac oko 30.000 evra godišnje. Ipak, razlika između Aldi Süda i Aldi Norda toliko je porasla da sve više zaposlenih javno ističe da se rad u Aldi Südu znatno više isplati, zaključuje Fenix Magazin.