Umanjene račune za električnu energiju od novembra do kraja grejne sezone ima više od 180.000 domaćinstava, među kojima blizu 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama, i oko 11.000 boraca i vojnih invalida koji imaju brojilo na svoje ime, kao i primaoci različitih vrsta socijalne pomoći, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

„Broj domaćinstava kojima su umanjeni računi za električnu energiju uz pomoć države raste iz meseca u mesec. Prijava je jednostavna na šalteru opštine, a računi mogu biti umanjeni i do 40 odsto. Penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, kao i vojni invalidi, koji imaju brojilo na svoje ime, imaju manje račune za 1.000 dinara mesečno do kraja grejne sezone, a imaće i dodatno umanjenje za redovno plaćanje računa“, rekla je Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Penzionerima sa minimalnim penzijama koji imaju brojilo na svoje ime računi su umanjeni po službenoj dužnosti, dok su pravo na iste olakšice, po prethodno podnetom zahtevu u svojoj lokalnoj samoupravi, ostvarili i građani koji imaju brojilo na svoje ime i status borca, svojstvo vojnog invalida (ratnog ili mirnodopskog) ili civilnog invalida rata ili pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa propisima kojima se uređuje boračko-invalidska zaštita, a po ostvarivanju statusa energetski ugroženog kupca.

Građani koji su stekli status energetski ugroženog kupca imaju i dodatni popust od pet odsto za redovno plaćanje računa za električnu energiju do 28. u mesecu tokom grejne sezone.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta ne važi ni snižavanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Energetski ugroženi kupci koji ostavaruju ovaj status na osnovu materijalnog stanja, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, imaju pravo na umanjenje računa za određene količine električne energije tokom čitave godine, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 odsto računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.