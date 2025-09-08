Slušaj vest

Zoneye je AI model koji je testiran na milionima snimaka dronova i prepoznaje 37 najčešćih korovskih vrsta poput ambrozije, kamilice i čička, a među glavnim kulturama kukuruz, pšenica, soja, šećerna repa, suncokret.

Češki startap, Skymaps, predstavio je Zoneye, napredni AI model koji poljoprivrednicima omogućava da u stvarnom vremenu prepoznaju korove karakteristične za njihov region. Sistem koristi snimke dronova kako bi precizno odredio položaj i gustinu korova na njivama, čime se troškovi herbicida mogu smanjiti i do 50 odsto, dok se prinosi povećavaju za 20 odsto.

Kako sistem funkcioniše?

Poljoprivrednici snimaju polja pomoću dronova opremljenih RGB kamerama, na visinama između 40 i 120 metara, zavisno od veličine korova. Snimci se zatim učitavaju u platformu CultiWise, gde ih Zoneye obrađuje.

Troškovi herbicida biće manji za 50 odsto Foto: NovitaSari Image/Shutterstock

U roku od nekoliko minuta generišu se precizne karte koje prikazuju vrstu, položaj i gustinu korova. Karte se mogu direktno učitati u terminale poljoprivrednih mašina (npr. John Deere, Amazone, Agrifac, Horsch), koji potom ciljano primjnjuju herbicide samo na 'zaraženim' delovima polja.

Sistem takođe omogućava tzv. "field-specific adjustment", prilagođavanje uslovima svake pojedine parcele.

Više od suzbijanja korova

Osim smanjenja troškova i većih prinosa, Zoneye nudi i druge funkcionalnosti kao što je brojanje biljaka i procena klijavosti, procena prinosa pre žetve, preporuke za setvu u zonama gde je nicanje loše i procena gubitaka tokom zime, kako bi se znalo gde je potrebno dosejavanje.

Jedan od primera koje navodi Skymaps: na polju šećerne repe očekivalo se 100.000 biljaka po hektaru, ali deo je propao tokom zime. Zoneye je otkrio da u nekim zonama ima više od 65.000 biljaka, što je iznad ekonomskog praga, pa je dosejavanje bilo potrebno samo u određenim delovima polja.

Zoneye je dostupan globalno pretplatnicima platforme CultiWise, po ceni od 5 do 20 evra po hektaru. Kompanija nudi i svoje dronove, sa početnom cenom od 4.200 evra.

Službeno će biti predstavljen na najvećem svetskom sajmu poljoprivredne tehnike Agritechnica 2025, koji se održava od 9. do 15. novembra u Nemačkoj.