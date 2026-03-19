Ministarka Sara Pavkov naglasila je da se proglašenjem ovog zaštićenog područja, koje se prostire na više od 17.600 hektara, na teritoriji Šida i Sremske Mitrovice, obezbeđuje očuvanje jedinstvene, funkcionalne celine šumskih, vlažnih i vodenih staništa u jugozapadnom delu Srema.

- Proglašenjem Specijalnog rezervata prirode ‘Bosutske šume’ štitimo jedno od najvrednijih prirodnih područja u našoj zemlji, koje predstavlja stanište velikog broja retkih i strogo zaštićenih vrsta. U slivu reke Bosut nalazi se najveća prostorna celina šuma hrasta lužnjaka u Jugoistočnoj Evropi, koja predstavlja ostatak nekadašnjih prašuma Posavine. Na području je zabeleženo čak 37 prioritetnih tipova staništa, od kojih je veliki broj prepoznat i u okviru međunarodnih mreža NATURA 2000 i EMERALD, kao i izuzetno bogat biljni i životinjski svet - istakla je Pavkov.

Ministarka je naglasila da područje ima i izuzetan prekogranični značaj, kao jedinstven ekosistem koji povezuje prirodne celine tri države, jer se nalazi na tromeđi Srbije, Hrvatske i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

- Pored značaja za očuvanje prirode, ovo područje ima i važnu ulogu u regulisanju vodnog režima, jer šume i vlažna staništa doprinose zadržavanju poplavnih voda i očuvanju stabilnosti ekosistema, što je posebno značajno u uslovima sve učestalijih ekstremnih vremenskih prilika. Takođe, uspostavljanjem različitih režima zaštite omogućavamo ne samo očuvanje prirodnih vrednosti, već i njihovo održivo korišćenje. To podrazumeva razvoj ekološkog turizma, podršku tradicionalnim delatnostima i unapređenje kvaliteta života građana, uz strogo poštovanje standarda zaštite životne sredine - istakla je Pavkov.

Uredbom su definisani režimi zaštite prvog, drugog i trećeg stepena, kao i mere očuvanja, unapređenja i održivog korišćenja prirodnih resursa, dok je upravljanje povereno Javnom preduzeću „Vojvodinašume”.