"Dragi prijatelji, sa ciljem obezbeđivanja uravnoteženog snabdevanja tržišta gorivom, obaveštavamo vas da je točenje goriva ograničeno na 30 litara po kupcu", navodi se u saopštenju MOL-a, a prenose slovenački mediji.

Kompanija navodi da hitna mera ograničavanja obima isporuke goriva treba da obezbedi jednak tretman za sve kupce, spreči nestašice i time obezbedi pouzdanu sigurnost snabdevanja.

Takođe, kompanija Šel je odlučila da privremeno ograniči isporuku goriva, pa je na njihovim benzinskim stanicama uvedeno ograničenje do 100 litara.

Za sada je, kako prenose slovenački mediji, samo je tržišni lider Petrol odustao od ovakvog poteza.

Kurir Biznis/B92

