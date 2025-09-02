Slušaj vest

A iznos podsticaja po grlu je 20.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Kako je istaknuto, pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.

Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

BiznisKurir/BizPortal

Ne propustiteMoj biznisTOV ISPLATIV, SUBVENCIJE NIKAD VEĆE: Marko uživa u životu na selu, otkrio šta danas mora da zna svaki paor
collage.jpg
Moj biznisSAŠA IZ TURIJE SVETSKI REKORDER PO PRINOSU SUNCOKRETA Njegova žitna polja za primer, rodilo mu ČAK 4 TONE po hektaru: Evo šta kaže struka i statistika!
suncokret.jpg
InfoBizSUŠA BACILA POLJOPRIVREDNIKE U SRBIJI NA KOLENA! Jedna grana je najugroženija: "Da nije subvencija, ne bismo opstali"
LOZNICA - Konkursi za poljoprivrednike.JPG
InfoBizMRAZ, GRAD I SUŠA DESETKOVALI USEVE! Rastu cene voća i povrća, zimnica će biti skuplja za 20 odsto
paprika kukuruz trešnje vrućina suša