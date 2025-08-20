Slušaj vest

Kurir televizija istraživala je kako žive poljoprivrednici u Srbiji i koliko je trenutno teško baviti se tim zanimanjem.

Goran Stranjančević, stočar iz Baluge, govorio je o svom iskustvu. Istakao je kako se bavi najtežom granom poljoprivrede.

- Za nas nema ni praznika, ni nedelje, ni odmora tokom cele godine. Nekada je ovaj posao bio isplativ, ljudi su školovali decu od toga što su posedovali dve, tri krave. Sada, da nije državnih subvencija, teško bi se u ovom poslu opstajalo.

Govorio je i o ceni samih proizvoda nastalih u domaćinstvima poput njegovog.

- Cena mleka je veoma niska, a hrana će ove godine biti katastrofalno skupa. Suša je stvorila nedostatke, sada je već 4 meseca bez kiše. Kukuruz je podbacio, mi stočari ćemo to mnogo osetiti.

Za kraj razgovora Stranjčević je istakao da u njegovom slučaju ne postoji kajanje što je izabrao da se bavi ovim poslom.

- Nije mi ni žao što nemam dana radnog staža, a što se tiče penzije, poljoprivrednik ne ide u penziju nikad, on radi do smrti.

Ručni rad je nekada takođe bio na ceni i važio je za plaćeno zanimanje. Danas se ovim retko ko bavi, ali oni koji čuvaju tradiciju od zaborava kažu da se nadaju da će jednog dana ovi radovi ponovo biti u modi, a tako misli i Đurđica Živković.

- Moja baka je puno heklala, ja sam volela da gledam kako ona to radi. Tako sam i ja počela malo po malo. Cene su mizerne, ali svi se dive. Prodaja ide baš teško - istakla je u razgovoru za Kurir televiziju.

