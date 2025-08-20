Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju parizer se povlači sa tržišta zbog alergena koji nije naveden na deklaraciji proizvoda.

Usled ovog propusta proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osetljivih na soju dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. oktobra 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Evropskog parlamenta i Veća Direktive 2000/13 / EZ Evropskog parlamenta i Veća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Proizvod: Ćureći parizer classic 500g

Najbolje upotrebiti do: 27.08.2025.

Zemlja porekla: Hrvatska

Proizvođač: KOKA d.d., Varaždin

Kurir Biznis/B92

