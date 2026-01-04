Slušaj vest

U 2026. godini investiranje se svodi na pametan balans između rasta i sigurnosti i na to da znaš zašto negde ulažeš, a ne samo gde, poručuju finansijski stručnjaci. Pitanje koje se često postavlja u vreme inflacije je gde i kako je najbolje uložiti svoju ušteđevinu. Ljudi se najčešće odlučuju za štednju u bankama, a oni koji novca imaju više ulažu u nekretnine. Ipak, u svemu tome, najvažnije je sačuvati vrednost novca.

Finansijski analitičar Vladimir Vasić, osnivač BBS Capital Investment Group za Euronews Srbija nagoveštava da u 2026. godini ne postoji jedno univerzalno rešenje. Najrazumniji pristup je raspodela novca na više strana. Deo u sigurnijim oblicima, deo u investicijama koje nose rast, a deo u realnoj imovini. Drugim rečima ne igrati na jednu kartu. Diverzifikacija će biti ključna reč i naredne godine.

Iako Srbi vole da novac drže u "slamarici", u vreme inflacije to nije dobra odluka.

"U uslovima inflacije, novac koji stoji gubi vrednost. Iako keš daje osećaj kontrole i sigurnosti, realno gledano, to je najskuplji oblik 'štednje'. Čak i minimalan prinos je bolji nego nikakav", napominje Vasić.

Za one koji razmišljaju dugoročno i žele stabilan prihod, nekretnine ostaju popularne u Srbiji i taj trend se neće brzo promeniti. Vasić ističe da dugoročno mogu imati smisla, naročito na dobrim lokacijama.

Ipak, prema njegovim rečima, 2026. godina donosi više opreza zbog visokih cena nekretnina, ali i kredita sa visokom kamatom, zbog čega svaka kupovina mora imati jasnu računicu. Nekretnine više nisu automatska zarada, naročito ukoliko je nekome potrebna brza likvidnost.

Berza i ETF fondovi da li su realna opcija za građane Srbije?

Finansijski stručnjaci upozoravaju da u Srbiji postoje daleko isplativiji oblici ulaganja novca koji donose čak i dvocifrene stope prinosa za investitore, ali većini građana oni su još uvek nepoznanica. Štednja u bankama, i dalje ostaje najatraktivniji oblik ulaganja, a prema određenim podacima, građani Srbije u bankama drže ukupno oko 17,6 milijardi evra.

Ulaganje u indeksne fondove, prema rečima stručnjaka, poput S&P 500, dugoročno donosi znatno veće prinose od tradicionalne štednje u banci. Prosečan godišnji prinos na ulaganje u S&P 500 indeks kreće se oko osam do devet odsto, što je mnogo prijemčivije od kamate koju građani mogu da dobiju na štednju u domaćim bankama

"ETF fondovi su jedan od najjednostavnijih načina ulaganja na berzi. Umesto da se bira jedna akcija, ulaže se u ceo paket kompanija. Za dugoročne investitore u Srbiji, to je pristupačna i razumna opcija, posebno za one koji ne žele da svakodnevno prate tržište", kaže Vasić.

Investicije o kojima se ređe govori

Vasić dodaje da ulaganje u zlato ostaje sigurna luka u nestabilnim vremenima. Ne donosi kamatu, ali čuva vrednost. Srebro ima sličnu ulogu, uz veće oscilacije zbog industrijske potražnje. U 2026. oba metala imaju smisla kao deo portfolija, ali ne kao jedino ulaganje, kaže on.

Vasić poručuje da investicije o kojima se ređe govori, a na koje bi investitori trebalo da obrate pažnju su: fondovi koji ulažu u nekretnine, obveznice kao stabilnija opcija, tematski fondovi (tehnologija, energetika, AI), ulaganje u znanje i sopstveni posao, koje se često zanemaruju.

"Ulaganje u fondove za nekretnine danas ne mora da znači kupovinu stana ili poslovnog prostora. Postoje fondovi koji prikupljaju novac više investitora i taj kapital ulažu u različite nekretnine, od poslovnih zgrada i tržnih centara do logističkih i stambenih objekata. Investitor kupuje udeo u fondu, a ne samu nekretninu, i učestvuje u zaradi kroz prihod od zakupa i rast vrednosti udela", kaže stručnjak.

U Srbiji je ovaj vid ulaganja još u razvoju i postoji kroz investicione i alternativne fondove koji ulažu u nekretnine. Ipak, najčešća praksa je ulaganje u inostrane fondove, posebno na razvijenim tržištima, gde je ovakav model široko rasprostranjen. Građani Srbije do takvih fondova dolaze preko brokerskih kuća i investicionih platformi.

Još jedan značajan vid ulaganja, predstavljaju tematski fondovi koji ulažu u kompanije povezane sa jednim velikim trendom, poput tehnologije, veštačke inteligencije, energetike ili zdravstva. Umesto izbora pojedinačnih akcija, investitor ulaže u čitav sektor ili trend za koji se očekuje dugoročni rast. Ovakvi fondovi nose veći potencijal, ali i veće oscilacije.

"Fondovi koji ulažu u nekretnine i tematski fondovi omogućavaju građanima da investiraju i bez velike početne sume, ali su namenjeni dugoročnom ulaganju. Kao i uvek, ključ je u razumevanju rizika i pametnoj raspodeli novca"

Poruka za 2026. je jednostavna - ne držati sav novac na jednom mestu ni u kešu, ni u jednoj investiciji. Pametno raspoređen novac danas pravi veću razliku nego ikada, zaključuje Vasić.