Slušaj vest

Kombinacija snažnog tehnološkog rasta, eksplozije veštačke inteligencije, energetskih turbulencija i geopolitičkih kriza direktno je preoblikovala vrh svetskog bogatstva. Po prvi put posle dužeg perioda, raspored na samom vrhu liste menjao se iz meseca u mesec.

Tehnološki giganti ostvarili su istorijske profite, dok su pojedini tradicionalni milijarderi zabeležili ozbiljne gubitke usled regulatornih udara, pada vrednosti akcija ili sankcija povezanih sa međunarodnim sukobima. Godina 2025. jasno je pokazala da bogatstvo više nije statično, već izuzetno volatilno.

Apsolutni pobednici u 2025.

1. Ilon Mask – povratak na vrh bez presedana

Ilon Mask je tokom 2025. godine ponovo preuzeo prvo mesto na listi najbogatijih ljudi sveta. Njegov uspon rezultat je nekoliko ključnih faktora:

– snažnog rasta vrednosti „Tesle“ nakon implementacije naprednih AI sistema za autonomnu vožnju,

– rekordnih ugovora „Spejs iksa“ sa državnim i privatnim partnerima,

– širenja „Starlink“ mreže na više od 70 država, uključujući strateški važne regione.

Ukupna vrednost Maskove imovine porasla je za više od 55 milijardi dolara tokom jedne godine, čime je ponovo učvrstio poziciju na vrhu globalne finansijske piramide.

2. Džef Bezos – „Amazon“ i AI kao motor povratka

„Amazon“ je u 2025. godini zabeležio snažan rast zahvaljujući:

– dominaciji „Amazon veb servisisa“ u oblasti klaud infrastrukture za veštačku inteligenciju,

– ubrzanoj automatizaciji logistike,

– kontinuiranom rastu broja „Prajm“ pretplatnika.

Džef Bezos se tako vratio u sam vrh liste, ponovo premašivši prag od 200 milijardi dolara.

3. Džensen Huang – najveće iznenađenje godine

Osnivač i direktor kompanije „Nvidija“ postao je najveće iznenađenje 2025. godine. Zahvaljujući dominaciji u proizvodnji AI čipova, eksplozivnoj potražnji za GPU arhitekturom i masovnim ulaganjima u centre podataka, „Nvidija“ je postala kičma globalne AI revolucije.

Huangovo lično bogatstvo poraslo je za više od 120 odsto u jednoj godini, što predstavlja najbrži rast među svim svetskim milijarderima.

Najveći gubitnici liste

1. Mark Zakerberg – pad nakon početnog uzleta

Iako je prva polovina 2025. godine bila izuzetno jaka, „Meta“ se u nastavku suočila sa ozbiljnim izazovima:

– povratkom regulatornih pritisaka,

– slabijim komercijalnim rezultatima AI platformi,

– padom akcija od preko 20 odsto u trećem kvartalu.

Zakerberg je tokom godine izgubio oko 25 milijardi dolara.

2. Bernar Arno – luksuz pod udarom krize

Vlasnik „LVMH“-a osetio je snažan pad potražnje za luksuznim proizvodima, naročito u Kini i SAD. Sektor luksuza u 2025. trpeo je zbog smanjene kupovne moći, slabijeg turističkog priliva i promene potrošačkih navika.

Arno je izgubio više od 30 milijardi dolara.

3. Ruski milijarderi – sankcije kao ključni udarac

Nastavak rata u Ukrajini i pooštravanje zapadnih sankcija tokom 2025. godine doveli su do zamrzavanja imovine, ograničenja energetskih tokova i pada investicija. Ukupno bogatstvo ruskih milijardera smanjeno je za više od 50 milijardi dolara.

Oni su prvi put ušli na listu

AI preduzetnici

Godina 2025. iznedrila je novu generaciju bogataša – osnivače generativnih AI platformi, kompanija za robotiku i autonomne sisteme, kao i proizvođače specijalizovanih AI čipova.

Energetski sektor

Visoke cene energenata i ubrzana tranzicija ka obnovljivim izvorima stvorili su nove milijardere u oblastima LNG logistike, solarnih i baterijskih tehnologija i skladištenja energije.

TOP 10 najbogatijih ljudi sveta krajem 2025.

1. lon Mask

2. Džef Bezos

3. Džensen Huang

4. Bernar Arno

5. Bil Gejts

6. Leri Elison

7. Mark Zakerberg

8. Voren Bafet

9. Leri Pejdž

10. Sergej Brin

Veštačka inteligencija postala je glavni generator novog bogatstva. Luksuz, društvene mreže i tradicionalne industrije pretrpele su najveće gubitke, dok geopolitika i globalne krize sve direktnije oblikuju vrh finansijske moći. Ulazak u 2026. godinu otvara novu trku, posebno u sektorima AI čipova, energetike i digitalne bezbednosti, koji će definisati sledeću generaciju svetskih milijardera.