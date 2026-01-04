Slušaj vest

Grejanje na drva biće ograničeno i strogo kontrolisano.

Vlasnici kuća i stanova koji se ne pridržavaju pravila mogu očekivati velike kazne, a određene peći smeće da se koriste samo određenim danima u mesecu.

Od 2026. godine u Nemačkoj će biti zabranjena ugradnja novih sistema grejanja na ugalj i koks, dok će takođe morati da budu postepeno u potpunosti ukinuti najkasnije do 2045. godine.

Situacija sa ugljem je složenija Foto: Shutterstock

Peći na drva ostaju dopuštene, ali pod strogim uslovima. Moraju da ispunjavaju visoke ekološke standarde, a izgaranje određenih materijala biće potpuno zabranjeno

To se odnosi na plastiku, gumu, obojeno, lakirano ili hemijski tretirano drvo, kao i na novine, otpadni papir i drvena vlakna.

Nemački zakonodavci ističu da je zaštita opšteg dobra ključni razlog za takve mere.

Ko god koristi drvo za grejanje, mora da koristi čisto, netretirano drvo, uz poštovanje strogih ograničenja emisija štetnih čestica.