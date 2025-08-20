Slušaj vest

Korišćenje klime u automobilu neophodno je tokom vrelih dana i iako deluje kao jednostavan zadatak, samo jedna greška može da vam poveća račun na benzinskoj pumpi i izazove skupe kvarove.

U paklenim letnjim danima, evo kako da zaštitite svoj budžet i produžite vek klima-uređaja.

Provetravanje pre pokretanja klime

Pre nego što uključite klimu, nekoliko minuta vozite sa otvorenim prozorima. Na taj način izbacujete nagomilanu vrućinu iz kabine i klimi je neophodno manje snage da ohladi vazduh. Ovo štedi gorivo i rasterećuje kompresor.

Optimalna razlika u temperaturi

Nemojte namestiti klimu da vam temperatura unutra bude drastično niža nego napolju. Stručnjaci preporučuju razliku od najviše 5–7°C između spoljašnje i unutrašnje vrednosti. Veća razlika znači veći rad kompresora, brže habanje delova i veću potrošnju goriva.

Pametna upotreba režima ventilacije

Koristite recirkulaciju vazduha samo dok ne ohladite kabinu, a potom prebacite na unos svežeg vazduha. Neprekidna recirkulacija može da podigne vlagu i stvori neprijatan miris, dok stalni unos svežeg vazduha održava optimalan nivo kiseonika.

Pravilno podešavanje brzine ventilatora

Nemojte odmah da uključite ventilator na maksimalnu brzinu. Počnite sa srednjom brzinom, a po potrebi je pojačajte kada se kabina malo ohladi. Dugotrajno korišćenje na najjačem nivou može dodatno trošiti energiju i stvarati buku.

Redovan servis i čišćenje filtera

Jedna od najskupljih grešaka jeste neredovno servisiranje klima-uređaja. Menjajte kabinski filter barem jednom godišnje i proveravajte nivo rashladnog gasa. Čist i dopunjen sistem radi efikasnije, štedi gorivo i sprečava kvarove.

Isključivanje klime pre završetka vožnje

Par minuta pre nego što stignete na odredište, smanjite rad klime i prebacite ventilator da duva samo svež vazduh. Time oslobađate kompresor dodatnog opterećenja i uštedite poslednje kapi goriva, a kabina će ostati prijatno rashlađena još neko vreme.