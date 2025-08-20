Slušaj vest

Akcije Pop Marta porasle su za više od 200 odsto od početka godine, čime je tržišna vrednost kompanije prestigla tradicionalne proizvođače igračaka kao što su Matel, proizvođač lutke Barbi, ali i japansku firmu Sanrio, vlasnik brenda Helou Kiti.

Prihod od lutaka Labubu za prvu polovinu 2025. iznosi 4,81 milijardu juana (oko 575 miliona evra), što čini 34,7 odsto ukupnih prihoda Pop marta, prenosi Rojters.

Fanovi Labubu lutaka su i poznate ličnosti među kojima je i pop pevačica Rijana i bivši fudbaler Dejvid Bekam, kao i pevačica Liza iz južnokorejske grupe Blekpink, što je dodatno doprinelo popularnosti ovog brenda.

Kompanija navodi da su zalihe lutaka Labubu u maloprodaji širom sveta rasprodate, a izvršni direktor Vang Ning izjavio je prošlog meseca da će prodaja ovih traženih igračaka od septembra premašiti 10 miliona jedinica dnevno.