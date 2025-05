Sve je počelo 2019. kada je Pop Mart počeo da pravi igračke pod nazivom Labubu, koje je dizajnirao umetnik iz Hong konga Kasing Lung, inspirisan skandinavskom mitologijom i bajkama. Deo je franšize antropomorfnih lutkica koje su spoj nevinog i jezivog, detinjastog i subverzivnog, nazvanih Čudovišta (engl. The Monsters). Labubu je ubrzo dobijao različite varijacije - astronaut Labubu, Labubu u Sunđer Bob pidžami, Labubu pored Coca-Cola aparata... A onda je počelo ludilo koje sada prkosi i Trumpovim carinama.

K-pop zvezda Lisa iz grupe Blackpink okačila je video na Instagram stori u kojem grli Labubu iz serije "The Monsters’ Fall in Wild". Narednih meseci, objavila je slike Labubu privezaka zakačenih za Birkin tašnu. A onda su to radile i druge zvezde: Kim Kardashian, Rihanna i Dua Lipa. TikTok se zapalio. Haštag #labubu ima preko milion objava - ljudi snimaju otvaranja "blind box" kao da je u pitanju najnoviji Rolex, pokazuju redove ispred Pop Mart ili robnih kuća gde se prodaju, i pokazuju kako da spreče krađu ovih plišanih privezaka dok šetaju gradom.