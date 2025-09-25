Slušaj vest

Građani sve češće traže alternativne načine da uštede ili da obezbede dodatne prihode. Dok jedni biraju velike markete i akcije, drugi veruju da je pijaca i dalje najpovoljnija i najpoštenija opcija.

O ovim temama govorili su gosti emisije "Ni pet ni šest" : Ivana Stanković - malipijac, Nemanja Antić - ekonomista i preduzetnik, prof. dr Snežana Šantić - ekonomista i predsednik Udruženja penzionera Stari grad i Smiljana Stanković - Udruženje penzionera "Mimoza".

Ivana Stanković Foto: Kurir Televizija

Stanković radi na pijaci, ima svoju tezgu, a kako ističe, roba na pijaci je dosta jeftinija od onih u marketu:

- Sve je poskupelo zadnjih godina. Kod mene je takođe poskupela roba, ali je i dalje jeftinija od ovih što su kao pojeftinili. Prodajem hemiju, kafe, čokolade. Ja praktikujem da sve kupujem na pijaci, tamo je jeftnije. Više volim malom preduzetniku da dam novac nego velikim marketima - kaže Stanković i dodaje:

- Koliko radiš toliko imaš, ali je porodica onda pod znakom pitanja. Ja prethodnih 15 godina imam samo jedan dan slobodan, ponedeljak. Moje dete ne zna vikend sa mamom. Ja sam jutros ustala u 15 do 5, otišla u Pančevo, pa u Beograd na pijacu, zatim se spremila za emisiju. Radi se više nego obično, ali imam svoj cilj. Imam svoj krov nad glavom i sama sam ga stekla na pijaci, imam svoj auto.

Foto: Kurir Televizija

Globalizam izmamljuje novac

- Jedino rešenje je da se radi više i produktivnije. Svi ljudi koji misle da će radom od devet do pet da preskoče inflaciju, neće. Naša privreda je međunarodna, kad Euribor poskupi, šta mi možemo da uradimo? Apsolutno ništa. Kad se štampa Evro, mi ne možemo da utičemo. Pojedinac može jedino više da zaradi od rasta inflacije. Ti sad kao mlad čovek, moraš da radiš dva posla da bi se izvukao. Ne možeš da radiš - to je tvoj problem - kaže Antić i dodaje:

- Inflacija je globalni problem i svima se dešava. Globalizam nam izmamljuje mnogo novca. Nova kola, putovanja po dva puta godišnje.. Kapitalizam je napravljen na takav način da uzima novac. Mi dok od imamo strane investicije, mi smo vezani za inflaciju dolara i eura. Nisam pratio cene da li su skuplje ili jeftinije. Ja sam sebi u firmi uveo dva sata dužeg rada, kako bih prebacio tu inflaciju. To je moj doprinos mom životu.

Smiljana Stanković Foto: Kurir Televizija

Udaja iz interesa

U savremenom društvu sve češće se može čuti rečenica: „Udala se bogato, ona je svoje završila.“ Mladiće devojke često stupaju u brak iz koristi ili zbog društvenog i materijalnog položaja partnera. Međutim, Stanković naglašava da takvi brakovi uvek nose svoju cenu:

- Ako neka devojka misli da će se tako uvaliti živeti lagodno, neće. To ima svoju cenu. Ona će sigurno imati novac, ali ima i druge strane. Nije brak samo novac i ne sme biti samo novac. Ako uđete u takav brak, bićete lutka sa naslovne strane, kući obično sami gajite dete i nema sreće u udaji iz interesa. Ako neko misli da reši svoje pitanje na takav način, neće. Žene obićno uveravaju takve brakove decom. Tek si se tada sestro zeznula jer danas sutra kad dođe do razvoda, ta deca ispaštaju.

"RADOM NA PIJACI BEZ SLOBODNOG DANA SAM OBEZBEDILA SEBI I DETETU LAGODAN ŽIVOT!" Ivana se već 15 godina budi u 5 ujutru, a evo kako se bori protiv inflacije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.