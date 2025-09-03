Slušaj vest

U poređenju sa julom 2025., mesečna promena iznosila je 0,1 odsto, prema prvoj proceni Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Gledano po glavnim komponentama, godišnja stopa rasta cena bila je najviša kod usluga, 6,4 odsto, zatim hrane, pića i duvana sa 6,2 odsto, dok je energija porasla za 2,5 odsto, a industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije beleže minimalan rast od 0,5 odsto.

Na mesečnom nivou, DZS procenjuje da su cene usluga porasle 1,4 odsto, dok su cene hrane, pića i duvana zabeležile skroman rast od 0,2 odsto. Nasuprot tome, energija je pojeftinila za jedan odsto, a industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,7 odsto.

Harmonizovani indeks potrošačkih cena, koji se koristi za poređenje sa zemljama EU, pokazuje da je godišnja inflacija u Hrvatskoj u avgustu 4,6 odsto, dok je mesečni rast iznosio 0,2 odsto. Za poređenje, u junu je inflacija iznosila 3,7 odsto na godišnjem nivou i 0,2 odsto na mesečnom, dok je u maju godišnji rast cena bio 3,5 odsto.

Hrvatska je tako zabeležila četvrti mesec zaredom rast godišnje inflacije i drugunajvišustopuinflacije u evrozoni, odmah iza Irske sa 6,2 odsto. Slovačka je u avgustu imala inflaciju od 4,4 odsto.

Prema kratkoj proceni Eurostata, godišnja inflacija u evrozoni u avgustu iznosila je 2,1 odsto, u poređenju sa 2,0 odsto u julu. Najveći doprinos rastu inflacije u evrozoni dali su hrana, alkohol i duvan (3,2 odsto), zatim usluge (3,1 odsto), dok neenergetska industrijska roba beleži stabilan rast od 0,8 odsto, a energija nastavila je da pada (-1,9 odsto).