I cene mlečnih proizvoda globalno su ponovo u porastu. To dodatno utiče na sve veću zabrinutost potrošača zbog mogućeg novog rasta cena hrane.

Cena putera u SAD porasla je u junu na oko 4,80 dolara po funti (0,45 kg) prema najnovijim podacima koje su objavile Federalne rezerve Sent Luisa. To je gotovo četiri odsto više nego u junu 2024. i predstavlja najviši nivo od početka 2023. godine.

Ograničene globalne zalihe mleka i rastući ulazni troškovi, uključujući radnu snagu i pakovanje, glavni su pokretači ovog skoka, izvestio je Financial Times. Indeks cena putera Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO) dostigao je najviši nivo u istoriji.

Financial Times je, takođe, izvestio da su fjučersi putera na međunarodnim tržištima naglo porasli u poslednjim nedeljama. To odražava slične neravnoteže ponude i tražnje i u SAD i u EU, Novom Zelandu, Argentini i Australiji.

Iako nedavni rast cena putera u SAD odražava domaće inflatorne pritiske, on je, takođe, usko povezan s dešavanjima u inostranstvu. Kako prenosi Bloomberg u julu, smanjena globalna ponuda mleka izazvana lošim vremenskim uslovima, smanjenjem stočnog fonda i rastućim troškovima proizvodnje dovela je do rasta međunarodnih cena putera.

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), izvoz mlečnih proizvoda glavnih izvoznika poput Novog Zelanda i delova Evrope. ušao je u 2025. sa istorijski niskim zalihama. Oni zajedno čine oko 70 odsto svetskog izvoza putera i to je izazvalo nagli skok cene.

Porasla cena putera u SAD Foto: Shutterstock

Bloomberg je izvestio da su cene putera u Novom Zelandu porasle za 46,5 odsto do juna, dostigavši oko 5,10 dolara po funti.

Iako SAD proizvodi većinu svog putera, međunarodne referentne cene utiču na domaće veleprodajne i maloprodajne cene. Takođe, povećani ulazni troškovi (poput rada, hrane za stoku i pakovanja) utiču na cene putera u SAD, Evropi i Novom Zelandu, naročito uoči sezona visoke potrošnje.

Istraživanje koje su sproveli Reuters i Ipsos u aprilu pokazalo je da je skoro 90 odsto Amerikanaca zabrinuto zbog rastuće inflacije. A samo 32 odsto njih odobrava način na koji predsednik Donald Tramp (Donald Trump) upravlja inflacijom.

Iako je ukupan indeks potrošačkih cena (CPI) ove godine bio nizak, oko 2,3 odsto, što je skoro u skladu s dugoročnim ciljem FED-a od dva odsto, zabrinutost građana i dalje traje. To je i dalje znatno ispod vrhunca inflacije od devet odsto iz juna 2022. Ipak, ekonomisti upozoravaju da će Trampove tarife dodatno povećati cene za potrošače.

Inflacija je blago porasla poslednjih meseci, dostigavši 2,7 odsto u junu, što je drugi uzastopni mesec rasta nakon što je u aprilu iznosila 2,3 odsto.

Biro za statistiku rada objaviće ovih dana podatke o indeksu potrošačkih cena (CPI) za jul. Očekuje se da će oni pokazati dalji rast inflacije. Biznis insajder je izvestio da će izveštaj verovatno odraziti pritiske carina na cene, s tim da se Trampove mere očekuju kao faktor koji će dodatno povećati troškove za potrošače.