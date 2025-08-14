Slušaj vest

Država radi na snižavanju marži na kredite banaka kako bi bili povoljniji za građane jer za to ima prostora, najavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, predstavljajući izveštaj o inflaciji.

- Ima prostora i idemo i dalje na snižavanju marži u bankama, pogotovo kod dinarskih kredita, ali ne generalno, nego za slojeve stanovništva koji imaju tretman srednje klase, i za one koji ne stoje tako dobro. Nemoj neko da mi kaže da srednja klasa ne postoji! Ima prostora i nastavljamo da radimo, jer kažem, nema konačnih pobeda u ovom poslu. Ali, tu vrstu odgovornosti koju ima Narodna banka Srbije, tim koji sa mnom radi, to je nešto čemu morate da odate priznanje - rekla je Tabaković.

Padaju kamate

Dodala je i da je ublažavanje domaće monetarne politike i monetarne politike Evropske centralne banke u ovoj godini dovelo do povoljnijeg zaduženja i građana i privrede i u dinarima i u evrima.

- Posebno ističem da se kamatne stope na stambene kredite, dug po kreditnim karticama i prekoračenje po tekućem računu fizičckih lica kreću u skladu sa ograničenjima postavljenim izmenama Zakona o zastiti korisnika finansijskih usluga, sto doprinosi rastu raspoloživog dohotka stanovnistva. Pored toga, odobravanje subvencionisanih kredita po povoljnijim uslovima u okviru državnog programa "Stambeni krediti za mlade" doprinelo je da kamatna stopa na nove stambene kredite u junu iznosi 4,3% - rekla je Tabaković.

EXPO UBRZAVA EKONOMSKI RAST Guverner NBS Jorgovanka Tabaković ističe da se u drugoj polovini godine očekuje ubrzan privredni rast i to zahvaljujući automobilskoj industriji i izložbi "EXPO 2027". - U drugoj polovini godine i dalje očekujemo ubrzanje ekonomske aktivnosti, čemu treba da doprinesu nastavak rasta proizvodnje i izvoza automobilske industrije, kao i realizacija infrastrukturnih projekata planiranih programom "Skok u budućnost - Srbija Ekspo 2027". Za naredne dve godine i dalje projektujemo da će rast BDP biti u rasponu 4-5 odsto - naglasila je Tabaković i dodala da je priliv po osnovu stranih direktnih investicija za šest meseci ove godine iznosio 1,5 milijardi evra, što je za oko 40 odsto manje nego u istom periodu 2024.

Prema njenim rečima, upravo povoljnije zaduživanje dovelo je do dvocifrenog međugodišnjeg rasta kredita koji je u junu iznosio 10,8 odsto.

- Rast kredita privredi bio je sličan kao u martu (7,1%), a vodili su ga krediti za obrtna sredstva i investicioni krediti, dok je prema stanovnistvu rast ubrzan na 14%, čemu je doprineo brzi rast i gotovinskih i stambenih kredita. Rast kreditne aktivnosti, uz očuvanje kvaliteta aktive banaka, doprineo je da učesće problematičnih kredita u ukupnim kreditima u junu iznosi minimalna 2,3% - istakla je Tabaković.

TREŠNJE POSKUPELE 205 ODSTO Savo Jakvoljević, generalni direktor Sekotra za ekonomska istaživanja i statistiku u NBS, naglasio je da rast cena voća u julu nije nikad ranije zabeležen. - Kada se posmatraju cene jabuka to je međugodišnji rast za 51 odsto, malina za 50, kajsija za 70 odsto, dok su trešnje imale rekordan rast od 205 odsto - rekao je Jakovljević i dodao da su u junu cene voća i povrća doprinele rastu inflacije za 1,6 odsto, što je četvrtina junse inflacije, a slično se nastavilo i u julu kada je voće činilo 1,4 odsto međugodišnje inflacije.

Tabaković je navela da je nakon aprila i maja, kada je inflacija usporila, u junu ubrzala na 4,6 odsto, a u julu na 4,9 odsto, i istakla da se ovaj rast dogodio zbog rasta cena neprerađene hrane i nafte posle rata Izraela i Irana. Pored toga, rastu infacije doprineo je i rekordan rast cena voća od 36 procenata.

Mere protiv klime

- Kretanje cena voća prethodnih meseci je značajno. Pod uticajem nepovoljnih vremenskih prilika, prvo mraza, a zatim suše, smanjen je rod voća što je uticalo da međugodišnji rast cena voća u julu bude 36 odsto i samo po tom osnovu međugodišnja inflacija u julu zabeležila je rast od 0,5 procentrin poena i iznosila je 4,9 procenata - rekla je guverner Tabaković.

Prema njenim rečima, nepovoljne vremenske prilike su sve češće i zbog toga je NBS preduzela nekoliko mera da se ovaj problem sistemski rešava, pa se razgovaralo sa drugim akterima u društvu, među kojima su i Udruženje osiguravača, o zajedničkim merama za ublažavanje klimatskih faktora na cene hrane.