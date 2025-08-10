Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će država u okviru ekonomskih mera koje priprema pokušati da obezbedi da banke daju povoljne kredite građanima sa manjim primanjima.

Kako je Vučić istakao, pokušaće da razgovaraju pojedinačno sa bankama, a ako neko ne bude želeo da izađe u susret državi, Vučić je zapitao zašto bi neko takav uopšte radio sa državnim organima.

Vučić je rekao da je državi interes da naši ljudi mogu da dobiju povoljne kredite, da mogu da žive bolje i da zato idu sa tim planovima.

"Plan je da i građani koji imaju najmanja primanja mogu da dobijaju neke povoljne kredite. To je do sada skoro bilo nemoguće, jer obično bankari izbegavaju da daju kredite onima koji imaju mala primanja. Time se posebno bavimo i to ćemo posebno pojedinačno da razgovaramo sa bankama", naveo je Vučić.

Predsednik je istakao da ima jedna dobra banka Poštanska štedionica, koja nema problema sa svojim bilansima.

"Nije kao one banke u vreme blokaderske vlasti, kada su sve bile uništene, od Agrobanke, Privredne banke, kada su ih namerno uništavali, a sebi trpali pare u džepove, i zahvaljujući žutom i blokaderskom pravosuđu, nikada za to nisu odgovarali, ili u najvećem delu nisu odgovarali. Ali u svakom slučaju, verujem da ćemo i po tom pitanju imati značajne rezultate. Mi tu moramo da budemo konzervativni, ali ćemo ovog puta morati da budemo hrabri, htela to Narodna banka ili ne", rekao je predsednik Vučić.