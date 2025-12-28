Slušaj vest

ALTA banka deo je najlepše novogodišnje i božićne priče. Plato ispred Beogradske arene pretvoren je u mesto praznične čarolije, a posetioci svakoga dana, u okviru manifestacije „Čarobna zima“, mogu da uživaju u klizalištu, panoramskom točku, kućicama sa toplim napicima i slatkim zalogajima, kao i bogatom programu za decu i odrasle.

Foto: Promo/Dragan Petrović

Poseban praznični trenutak obeležila je poseta Deda Mraza, koji je mališanima doneo osmeh i sreću, darujući im pažljivo pripremljene paketiće. Čak 500 novogodišnjih poklona podeljeno je najmlađima. Njegovo prisustvo unelo je još više topline i čarolije u „Čarobnu zimu“. Posetioci su imali priliku da uživaju i u besplatnim vožnjama na panoramskom točku. To je još jedan znak pažnje ALTA banke, koja širi radost, donosi prazničnu toplinu i neguje duh zajedništva.

Foto: Promo

Praznična bajka otvorena je do 25. januara, a svaki vikend donosi dodatnu radost i iznenađenja. ALTA banka će svake subote deliti karte za besplatne vožnje na panoramskom točku, kako bi posetioci mogli da uživaju.

– Naša misija je da budemo deo zajednice i da prazničnu atmosferu približimo svima. Verujemo u čaroliju deljenja i u trenutke koji spajaju ljude. Želimo da praznici budu dostupni svima i da zajedno stvorimo uspomene koje se pamte. Ponosni smo što možemo da doprinesemo atmosferi koja ulepšava Beograd, poručuju iz ALTA banke.

„Čarobna zima“ je poklon Beogradu. Iz ALTA banke pozivaju Beograđane da im se pridruže uz poruku: „Vidimo se na platou ispred Beogradske arene – praznična čarolija čeka na vas!“