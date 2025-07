- Da uredimo mogućnost povećanja marži, možete da zaradite, to vam je posao, to je fer. Fer je da koristite tržište. Sve je normalno, sve podržavamo. Želimo vam što je moguće veći profit, što je moguće veću zaradu, ali nemojte da to ode u tu krajnost - rekao je Vučić i dodao da ministarka spoljne i unutrašnje trogovine Jagoda Lazarević vredno radi na ovim merama.

- Takođe, imamo mnogo sirotinje koja je stradala od izvršitelja, nisu krivi izvršitelji, da odmah budemo jasni, nego svi koji su donosili te zakone još pre 15, 20 godina. Sada ne možete to da promenite, moramo da menjamo Ustav da bismo ograničili izvršenje, da ne možete da izbacite čoveka iz stana od 50, 60 ili 70 kvadrata, da kažemo do te kvadrature, neka bude i do 80 kvadrata, jer čovek mora da zivi. To je dugoročan proces, krenuli bi od septembra - rekao je Vučić.