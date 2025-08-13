Slušaj vest

"Kretanje cena voća prethodnih meseca su značajne. Pod uticajem nepovoljnih vremenskih prilika, prvo mraza, a zatim suše, smanjen je rod voća što je uticalo na rast cena.

- Međugodišnji rast cena voća u julu iznosio je 36 odsto i samo po tom osnovu međugodišnja inflacija u julu zabeležila je rast od 0,5 procentrin poena i iznosila je 4,9 procenata - rekla je guverner Tabaković predstavljajući najnoviji izveštaj o inflaciji u Srbiji u julu 2025.

Ona je dodala da je Narodna banka Srbije preduzela nekoliko aktivnosti kako bi ovaj problem počeo i sistemski da se rešava.

- Imali smo sastanke sa predstavnicima Udruženja osiguravača kako bi poljopriverdni, proizvođačima uslugu osiguranja učinili pristupačnijom. Predložićemo konkrente mere koje mogu da ublaže ekonomske efekte klimatrskih faktora na cene hrane - istakla je Tabaković.

Trešnje poskupele 205 odsto

Savo Jakvoljević, generalni direktor Sekotra za ekonomska istaživanja i statistiku u NBS izneo je konrketne podatke o cenama voća u julu i naglasio da takav rast cena nije nikad ranije zabeležen.