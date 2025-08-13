TABAKOVIĆ: CENE VOĆA U JULU PORASLE ZA 36 ODSTO! Evo koliko je to uticalo na rast ukupne inflacije
"Kretanje cena voća prethodnih meseca su značajne. Pod uticajem nepovoljnih vremenskih prilika, prvo mraza, a zatim suše, smanjen je rod voća što je uticalo na rast cena.
- Međugodišnji rast cena voća u julu iznosio je 36 odsto i samo po tom osnovu međugodišnja inflacija u julu zabeležila je rast od 0,5 procentrin poena i iznosila je 4,9 procenata - rekla je guverner Tabaković predstavljajući najnoviji izveštaj o inflaciji u Srbiji u julu 2025.
Ona je dodala da je Narodna banka Srbije preduzela nekoliko aktivnosti kako bi ovaj problem počeo i sistemski da se rešava.
- Imali smo sastanke sa predstavnicima Udruženja osiguravača kako bi poljopriverdni, proizvođačima uslugu osiguranja učinili pristupačnijom. Predložićemo konkrente mere koje mogu da ublaže ekonomske efekte klimatrskih faktora na cene hrane - istakla je Tabaković.
Trešnje poskupele 205 odsto
Savo Jakvoljević, generalni direktor Sekotra za ekonomska istaživanja i statistiku u NBS izneo je konrketne podatke o cenama voća u julu i naglasio da takav rast cena nije nikad ranije zabeležen.
- Kada se posmatraju cene jabuka one su imale međugodišnji rast za 51 odsto, maline za 50, kajsije za 70 odsto, dok su trešnje imale kekordan rast od 205 odsto - rekao je Jakovljević i dodao da su u junu mesecu cene voća i povrća doprinele rastu inflacije za 1,6 odsto, što je četvrtina junkse inflacije, a slićno se nastavilo i u julu kada je voće činilo 1,4 odsto međugodišnje inflacije.